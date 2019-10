El Salamanca UDS está a 90 minutos [120 si hay prórroga] de jugar la Copa del Rey... pese a que este miércoles ha jugado a la ruleta rusa contra el Móstoles de la Tercera madrileña.

Las cuatro bocanas de acceso a la Tribuna todavía manaban gentío a borbotones cuando Portilla dejaba en shock a los que entraban y miraban el videomarcador: minuto 9; 0-1. El Móstoles se había encontrado sin quererlo una autovía por el costado derecho camino del área de Andrés Sánchez... ¿Tirlea? Cuando Kristian quiso tapar el error grueso del compañero ya era tarde: el centrocampista -ex de la Segunda B- empaló un globo que cayó llovido dentro de la red. El meta azteca se quedó con el cuadro -ni para delante ni para atrás-. El Salamanca UDS se dolió del golpe: como la mano puesta en el rostro. Mientras tanto el reloj corría. Y el Mostoles cabalgaba a sus anchas superado el centro del campo: transiciones centelleantes. Chupe pudo matar el choque, o por lo menos ponérselo muy cuesta arriba al conjunto de Cortés, con un remate a placer desde la frontal: su disparo no encontró puerta... En esas andaba enredado el choque cuando Calderón le precintó todas las dudas al lateral Carosini para acabar robando. Lo siguiente fue un pase filtrado entre defensas camino de Ubis, que sin levantar la cabeza del suelo puso el partido en tablas: el disparo cruzado se estrelló en la cepa del poste ante antes de acabar en la portería. Ahí se recuperó el Salamanca UDS del knock out de ir por detrás en el marcador; y empezó a cercar el área de Aitor. Un zapatazo de Amaro que lamió la escuadra tras un robo de pura presión de Hugo, una falta lanzada por Calderón desde el vértice izquierdo del área que se estrella en la base del poste, un intento de Ángel desde la frontal... Y dos acciones más para Hugo Díaz: el árbitro [Casanova Cudeiro] le birló un tanto de chilena legal -había marcado fuera de juego previo, que no fue-. Y un remate a la escuadra en el último suspiro del primer acto de cabeza, tras centro lateral de Calderón...

A Hugo se le quedo la cosa del gol entre ceja y ceja. El cuarto de hora del descanso no le enfrió... Y en la primera que tuvo en la segunda mitad se desquitó. El gol fue una radiografía del inicio de temporada: Ubis presiona la salida de balón hasta propiciar el error fatal: la asistencia a placer para que el Salamanca UDS se adelantara en el marcador. La alegría le duró al Salamanca UDS un pestañeo [abrir y cerrar de ojos]. Una nueva internada por el costado derecho puso las tablas: el disparo, que no presentaba mayor apuro, se encontró con todas las dudas de Andrés Sánchez -que otra vez no supo si atacar la bola o esperarla en el sitio- para abrirle la puerta del empate.

Las tablas provocaron dos fracturas tectónicas en el Salamanca UDS, que no como que no esperaba la contestación... El equipo partido en el centro del campo; y también en la propia defensa. La montonera de afición en la Tribuna empezó a negar con la cabeza; y a silbar. Cada vez con más frecuencia. Y más intenso: quedó marcado Néstor Calderón. Y Tirlea... La tablilla al aire con la entrada de Mella vino a ser un apagafuegos; antes había mandado entrar a Cortés al canterano Monárrez. La afición concedió el chance. Y el Salamanca UDS reaccionó volviéndose a poner en aprietos a Aitor: un resbalón dejó a Hugo Díaz KO con todo a favor -y sin marca-. El delantero andaluz volvió a guardársela. Y a la siguiente se la cobró con un zapatazo cruzado; Mella le había dejado libre la autovía del gol. Y del billete para la ‘final’ por la Copa del Rey.