El reto para el Salamanca UDS es llegar vivo al mercado de fichajes

El Salamanca ya piensa en el mercado de invierno como tabla de salvación a la temporada y eso que solo se han disputado 10 jornadas. El conjunto salmantino tras su derrota el domingo ante el Navalcarnero (2-0) se ha quedado a 11 puntos del líder del grupo I de la Segunda RFEF, el Unión Adarve, y se coloca a un solo punto de la zona de descenso a Tercera RFEF. Es cierto que el conjunto salmantino no había concretado ningún objetivo a principio de temporada, pero por entidad estaba llamado a estar más arriba en la clasificación, aunque no fuera el principal favorito al ascenso a Primera RFEF. No hay que olvidar que el presupuesto en plantilla se ha reducido casi a la mitad con respecto a la campaña anterior.

El conjunto salmantino irá en el mercado de fichajes que se abre en enero a por al menos un delantero y un extremo, aunque esa lista de fichajes podría ser mayor en función de las salidas que se produzcan en el apartado de bajas, o bien por decisión del club o bien el hecho de que algunos jugadores pidan salir. Evidentemente, la faceta ofensiva es la asignatura pendiente del conjunto que entrena Antonio Calderón con solo tres goles encajados en las primeras 10 jornadas de competición. El axioma que reina en el mercado de fichajes es que “el gol se paga” y si el Salamanca quiere acceder a determinados jugadores deberá elevar las cantidades que ofreció en verano.

De este modo, el reto a corto plazo del Salamanca es llegar con vida al mercado de invierno para no afrontar esa ventana de fichajes sin ninguna opción de poder optar a pelear por estar en la zona alta de la clasificación. Con el calendario en la mano, al Salamanca le quedan seis encuentros antes del parón navideño.