El reto del Salamanca UDS: cuatro meses sin ganar tres partidos seguidos

Enlazar dos semanas seguidas con la muesca de la boca hacia arriba es un rara avis en el Salamanca UDS. Por hache o por be todas las campañas han tenido sus teclas; incluida, cómo no, esta. Hacía cuatro meses que el Salamanca no era capaz de enlazar dos partidos seguidos; y hace el mismo tiempo (110 días para ser exactos) que no supera la barrera de enlazar más de esos 180 minutos con triunfo.

De hecho, este curso en el Grupo VIII de la Tercera División solo ha sido capaz una vez de lograrlo, fue entre las jornadas 6 y 9, cuando el entonces equipo dirigido por María Hernández, se impuso al Bembibre, al Tordesillas, al Becerril y al filial del Numancia, firmando 12 puntos de 12 de una tacada.

Esa buena racha vino precedida de la primera derrota del curso ante La Virgen en León y epilogo la racha que acabó con la segunda era de María Hernández al frente del conjunto albinegro: dos empates y cuatro derrotas consecutivas (la última, por cierto, ya con Jehú Chiapas al frente).

A partir de ahí hay que marcharse hasta el inicio de la Liga para ver una situación igual de buena que la actual en el seno del club de la carretera de Zamora; entonces el Salamanca arrancó con el pie derecho un curso que se ha torcido (y mucho) por momentos y que tiene al equipo en cuarta posición a 13 puntos de la Arandina, que es el líder y que era el objetivo desde el arranque de la temporada —ascender por la vía directa—.

Entonces el Salamanca sumó 3 puntos frente al Palencia CF y otros tres la semana siguiente en el estadio Helmántico frente a la SD Almazán, luego llegó el empate en el San Casto, al que le siguió un contundente triunfo frente al Júpiter Leonés. Y ya, esas dos ocasiones han sido las que mejor cara ha tenido el Salamanca UDS hasta esta jornada 21ª de la Liga, en la que tan solo el Real Ávila con tres triunfos seguidos está mejor que el conjunto de Chiapas; y en la que solo le aguantan el ritmo otros dos equipos de playoff, el rival de este domingo en el estadio Helmántico, el Atlético Tordesillas y el líder Arandina.

Para acabar esta racha, el entrenador azteca Jehú Chiapas preparó para su grueso de la sesión y un juego de cara a caras entre dos jugadores con la portería como meta final. Primero fueron saltando los jugadores de uno en uno, luego por parejas y así hasta completar un partidillo. En esta primera parte de la sesión de entrenamiento no estuvo presente Marco Tulio, que hizo ejercicio específico al margen. Todo para estar a punto de cara a este domingo, en el que cada socio podrá llevar a un acompañante gratis al Helmántico.