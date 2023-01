El resultadismo de Jehu Chiapas: la victoria por encima de la pizarra

Chiapas quiere hacer borrón y cuenta nueva con el arranque de la segunda vuelta. Y tiene claro el cómo: resultadismo, puro y duro. “Esto —la situación— no cambiará hasta que no ganemos, solo importan los resultados. He visto a ídolos de la afición que se hacen entrenadores y no les va bien. Hay que convencer a la gente de lo que es el Salamanca a través de resultados. Tenemos en mente ganar”.

La duda es: ¿está este equipo preparado para lograr esa victoria solvente que empiece dar la vuelta a la situación? “Espero que sí, es lo único que tenemos en mente: ganar, que venga la victoria más pronto posible”, dijo antes de marcar las cartas de la necesidad de ese triunfo en su vestuario: “Creo que es lo que necesitan los jugadores y viendo los días y la semana de trabajo, han sufrido mucho y aguantado bastante esta situación, siempre uno se ve afectado, ellos son los primeros que han trabajado y se merecen ese resultado”.

Sobre el choque de este domingo, para empezar, quiso analizar el estado del césped: “Ojalá que nos ayude el clima y podamos tener una tarde tranquila”, aventuró antes de meterse en la harina de los análisis.

“Creo que me gusta tener versatilidad. Iremos probando con distintos sistemas y no estoy cerrado a ninguna situación. Debemos ver lo que hay en la plantilla”, afirmó sobre el once, que se tiene que mover con respecto a su primera alineación, la defensa: “Hemos probado situaciones. Souley hizo buen partido”.