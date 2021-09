El ‘regalo’ del último día de mercado que se hace el Unionistas es el ‘sub23’ Pereiro

El ‘regalo’ de último día de mercado que el Unionistas le ha traído a Dani Mori, ha sido el central ‘sub23’ Dani Pereiro.

El central de 20 años (natural de Vigo) se crio a caballo entre las canteras del Celta y del Coruxo, club desde donde dio el salto al Villarreal. Cantera en la que ha crecido hasta llegar el curso pasado a ser el capitán del ‘C’ —que milita en la Tercera División valenciana—.

Siguiendo la progresión, esta pretemporada ha dado el salto al filial entrenado por Álvarez Jurado, donde hasta este martes era el quinto central. Visto que no iba a tener fácil contar con los minutos que necesitaba para no cortar su crecimiento, el conjunto de La Cerámica ha decidido que Dani Pereiro saliera en calidad de cedido este curso, sin opción de compra, y que su destino tenía que ser el Reina Sofía. De este modo, Toni García ‘cumple’ con Mori a la hora reforzar la parcela defensiva, aunque el perfil no es el que se le reclamaba...

La llegada de Pereiro no significa que Mori no acabe teniendo el ‘6’ polivalente y sénior que quiere, pues con el mercado cerrado al Unionistas aún le queda una vía para incorporar ese jugador, la de ‘agentes libres’.