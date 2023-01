El récord de Alberto en su debut con el Unionistas

Alberto Sánchez (21 años, Plasencia) ha firmado el mejor debut de un portero en el Unionistas desde que aterrizó en la tercera categoría del fútbol nacional —antes Segunda B, ahora Primera Federación—.

Dos goles encajados en 303 minutos de Liga (que son los que lleva) no lo ha logrado ningún otro inquilino de las metas de Las Pistas y el Reina Sofía. Molina encajó cinco tantos, Brais, ocho, y Mario, Serna y Salva, tres. Y, hasta Bloch (con solo 270 minutos en Liga) encajó más.

Pero hay más, los 270 minutos que lleva seguidos sin encajar un solo tanto son la segunda mejor racha histórica del club en la división de bronce, tan solo superada por los 770 minutos que estuvo Serna sin encajar hace dos cursos. “Todo de lo que hablamos oin estadísticas, y las estadísticas no dejan de ser fútbol, pero no es menos cierto que ensalzan el trabajo de toda la defensa durante estos tres últimos partidos”, afirma el meta extremeño cedido por el Deportivo de La Coruña.

Contra dicho rival le tocó debutar a contrapié, tras la expulsión de Salva: “Para mí no fue un marrón el debut, pese a las circunstancias que fueron, porque el escenario era increíble, sigue siendo mi casa. El escenario era ideal y ya, no me dio tiempo a pensar mucho más de lo que se me venía por delante”.

A partir de ahí llegan tres titularidades y tres porterías a cero: “Al final del partido el míster me dio la enhorabuena por el debut, también por la portería a cero tras el Pontevedra, y ahora me ha dado su confianza, cuando viajamos a la Línea no sabía que iba a seguir jugando. Estoy muy contento de la oportunidad y la confianza; ahora mi objetivo es seguir ayudando al equipo para sumar minutos. He estado toda la primera vuelta donde me ha sido imposible jugar, sabiendo que la oportunidad podía llegar en cualquier momento y que no la iba a desaprovechar”.

Aupado a la segunda posición del ránking histórico de minutos invicto, el siguiente reto está a 500 minutos vista: “Los 770 minutos de Serna son otra historia”, se ríe. “Vamos a por el partido del Rayo Majadahonda que es el siguiente y el objetivo claro está del equipo es no encajar, a partir de ahí lo que venga...”, explica el meta extremeño, que más allá de sus actuaciones ha visto como debutaba con un equipo en puestos de descenso y ahora está 12º y con un colchón de 4 puntos.

“Estos tres partidos han sido muy positivos. Un 7 de 9 es un gran botín y nos permite coger aire con esos 4 puntos que no nos dan la salvación, pero sí margen de maniobra”, afirma Alberto Sánchez antes de abordar el terremoto del mercado invernal que ha sacudido la plantilla en este mercado. “Es lo que tiene. Afortunadamente el equipo está centrado, que es muy importante; se van unos muy buenos compañeros y llegarán otros”.