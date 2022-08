El plan de María para el Salamanca UDS

EL Salamanca UDS continúa con su pretemporada y este sábado llega una nueva prueba, en el Helmántico, frente al Diocesanos. De momento, tres derrotas -Zamora, Guijuelo y Santa Marta- y una victoria -Plasencia- que no preocupan en el seno del equipo, como expresó ayer su entrenador, María Hernández. Que también aclaró que dan la plantilla casi por cerrada, a falta de la incorporación de un extremo izquierdo, sin descartar alguna llegada más si fuera verdaderamente interesante.

La nueva derrota contra el Santa Marta no le ha preocupado y se ciñe al plan previsto: “Seguimos con la planificación y ya en tres días tenemos otro partido, cumpliendo con los dos que queríamos jugar por semana. Del partido contra el Santa Marta hemos hecho una valoración general, pero no específica. Claro que hay cosas a todos los niveles porque estamos en fase de construcción de un equipo nuevo, pero lo importante es que los jugadores sean receptivos, muy empáticos, y que poco a poco vayan mejorando. El Santa Marta es un equipo muy joven y nosotros veníamos con cargas, pero no me quiero excusar en eso y valoro otras cosas. Hicimos muchas ocasiones para haber empatado o ganado el partido. Son test que se hacen en pretemporada, repartiendo minutos y con la gente del B, y seguimos con el plan inicial”.

Han aparecido algunas dudas, por ejemplo en la portería, pero el entrenador salmantino no quiere entrar ahí y sigue hablando del plan previsto: “Ahora mismo todo es captación e información de jugadores que no se conocen porque son casi todos nuevos. Es pronto para valorar y hay que esperar. Y si hay alguna duda, ayudar al jugador. Pero no quiero crear ni la más mínima duda ni tensión porque estamos en la cuarta semana de pretemporada. Estamos muy contentos con los dos porteros -Miguel del Río y Mike Cordero- y además tenemos a Moha del Filial. Sigo diciendo que lo importante es el 11-S (en referencia al debut en la competición liguera”.

Con la incorporación de Poveda en el lateral izquierdo, el Salamanca UDS cuenta ya con 19 hombres en la primera plantilla, y María Hernández recurre a la calma para terminar de cerrarla: “En Tercera Federación no se cierra el mercado y creo que la paciencia puede ser una virtud, porque hay jugadores más arriba que no se van a colocar y puede caer alguno que nos interese. La única urgencia que hemos temido fue para el partido de Copa RFEF contra el Zamora porque no teníamos centrales y apuramos un poco el mercado, pero en lo demás debemos tener tranquilidad”.

Y dentro de esa tranquilidad, lo que más necesita el equipo es un extremo zurdo: “Con ese jugador de banda por la izquierda tendríamos 20 , pero si hay algo interesante y el club puede hacer un esfuerzo, a lo mejor podríamos ampliar la plantilla”, destacó el técnico.

María Hernández señaló además que parece que la recuperación de Motos va por buen camino, pero que hay que tener paciencia, y que hoy tomarán una decisión sobre el futuro de Álex Gómez, futbolista que lleva varias semanas a prueba y que podría tener un hueco, si no en el primer equipo, en el filial.