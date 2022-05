El optimismo del Unionistas para conseguir el reto verde

El Unionistas activó la recaudación para el proyecto del cambio de césped el sábado, después de aprobarlo en la asamblea, y ahora ya supera los 200.000 euros recaudados, dos tercios del objetivo de los 300.000 euros.

La fórmula es renovar por cinco o 10 años el carné de socio con un coste de 1.500 y 3.000 euros, respectivamente, o las donaciones a partir de 50 euros. Todo para evitar pedir un crédito bancario.

“Sabíamos que tendríamos buena respuesta, pero sí que me ha sorprendido tanto dinero en tan poco tiempo”, explica Roberto Pescador, vicepresidente del Unionistas, el mismo que se muestra optimista de cara para alcanzar el reto de los 300.000 euros, que es el coste que tendrá el cambio de césped en el Reina Sofía pasando de un verde sintético a uno natural, como exige al Real Federación Española de Fútbol (RFEF). “Estoy convencido de que conseguiremos los 300.000 euros”, insiste Pescador.

En caso de no llegar a la cifra de 300.000 euros a mediados de junio, el club tendría que pedir un préstamo bancario. “Conseguiremos los 300.000 euros, pero si no se llega, la cantidad que tendríamos que pedir al banco sería mucho menor y asumible”, detalla el vicepresidente del conjunto del Reina Sofía. Por cierto, en caso de tener que recurrir al crédito serían los directivos los que tendrían que avalar y es que el club salmantino no tiene bienes.

Lo que también ha sorprendido es que un gran número de donaciones hayan llegado de otras provincias y del extranjero, aunque en el seno del club no extraña tanto. “No me ha sorprendido. Hay mucha gente que cree que el fútbol se puede gestionar de una manera diferente y este club está abanderando ese movimiento, por lo que no extraña que tenga tantos apoyos”, describe Roberto Pescador.

En cuanto a los plazos, Pescador admite que ya van apretados pero que esperan comenzar en las obras en los próximos días. “El objetivo es comenzar en los próximos días y llegar al inicio de Liga. Lo mismo tenemos que pedir a la RFEF empezar fuera uno o dos partidos para que la obra esté lista. Ya están informados en la Federación”, apuntaló Pescador.