El once que apunta al estreno del Salamanca UDS

EL Salamanca debutará este domingo en la Tercera Federación, con el compromiso a domicilio frente al Palencia (17:00 horas) y el once con el que saldrá de inicio parece cada vez más claro. A María Hernández no le gustaría que fuese por este motivo, pero las bajas confirmadas y las dudas van deshojando la margarita, por lo que se pudo ver en un partidillo llevado a cabo este jueves en Las Pistas del Helmántico. Quedan un par de sesiones y alguno de los tocados puede experimentar todavía mejoría para llamar a la puerta del técnico, pero ahora mismo, todo parece indicar que el once del debut será el formado por Miguel del Río en la portería; Jonathan Romero, José Rodríguez, Pablo de Castro y Souley en defensa; Fabio Fonseca, Amaro y Peli en el centro del campo; y Marc Padilla, Gabri Salazar y David Franco en ataque.

Fue un partidillo de una duración importante y mucha intensidad, que María Hernández no dudó en detener cada vez que quería hacer una corrección. Fueron muchos los detalles de cara al choque contra el Palencia y únicamente hubo después tres variaciones que parecen ser la única posibilidad de cambios para el once del primer día: Mati entró en el centro del campo para que Fabio pasara a la zaga en lugar de Pablo de Castro; Joel ocupó el puesto de delantero centro por Gabri, y Alvarito entró arriba unos instantes antes de abandonar el trabajo junto a sus compañeros.

La suya es una de las dudas respecto al tema físico, aunque ya lleva un par de días con el grupo, al menos durante buena parte de la sesión. No así Gustavo, que trabajó por su cuenta, y Pereira, que sigue fuera con una lesión muscular. Sí que estuvo Diego Benito, que no podrá jugar en Palencia por sanción.

De esta forma, María Hernández tiene a quince jugadores disponibles del primer equipo en plena forma para el primer partido de la temporada. Todo hace indicar que Alvarito podrá formar parte al menos de la convocatoria y habrá que esperar a ver cómo se encuentra Gustavo.

Sousa, Dani, Nieto, Mario y Carlos fueron los jugadores del filial que se unieron ayer al primer equipo en Las Pistas bajo la atenta mirada de sus entrenadores, Rafa Dueñas y Jehu Chiapas. Habrá que ver si María Hernández tira de alguno para el debut en Tercera División, ya que el Salamanca B juega su primer partido de liga en Primera Regional este sábado frente al Villaralbo precisamente en Las Pistas.