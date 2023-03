El ‘nuevo’ Unionistas: el método Ponz desde dentro

Dani Ponz (Sollana, 49 años) plantó como carta de presentación su ilusión por enderezar el barco del Unionistas: “Si no creyera en la salvación no me habría molestado en dejar en Valencia todo y venir”, dijo sin ambages. Y poco más. “El resto de cómo soy como entrenador y cómo juegan mis equipos me gustaría que lo fuerais conociendo”. Se cumple una semana desde que tomó las riendas del banquillo y ese secreto ya lo es menos. De hecho, su staff ya tiene claro cómo es su método.

“Es un míster muy trabajador. Le gusta estructurar muy bien las semanas y la basa mucho en lo propio, en nuestros recursos, pero también en el rival. Se centra mucho en saber muy bien quién es el rival y a qué juega”, afirma el preparador de porteros, Raúl Turiño. Esa misma sensación de “trabajo” tiene su ‘mano derecha’ —que también lo fue de Raúl Casañ— como segundo entrenador, Víctor Aguirre: “Las sensaciones de esta primera semana de trabajo es de que es una persona muy enérgica, y eso es muy bueno, y a todos nos ha transmitido sus ganas de trabajar. De hecho, no ha habido tiempo para el descanso. Nada más llegar nos explicó claramente a todo el vestuario cómo quería trabajar. Y así da gusto. Trabaja muy bien el análisis del rival, y qué hacemos nosotros respecto a ese rival. Creo que compartimos una cosa y es que pensamos en nosotros mismos antes de mirar al rival y enfocar la semana”, señala el segundo preparador, que en la semana pasada ha llegado a echar junto al valenciano más de 15 horas de trabajo al día “por conseguir el objetivo de la salvación”.

“Cada entrenador se fija en un detalle y, como es obvio, tiene sus manías. Él en mi caso le gusta explicar lo que quiere del trabajo de los porteros durante la semana y por dónde no solo atacar las virtudes y los defectos propios sino también ver qué condiciones tiene la portería rival para así tener esa información y abordarla durante el partido”, declara Raúl Turiño. A Víctor Aguirre los “galones” le vienen dado como “boicoteador” de las sesiones y de sus ideas: “Creo que es la labor que debe de hacer un segundo míster, boicotear sus esquemas en la pizarra y mentales, porque es lo que va a hacer el entrenador rival en su vestuario”, detalla.

“La verdad en el vestuario estamos contentos por cómo ha ido esta primera semana. No podemos ocultar el resultado de Alcorcón, pero vimos algo diferente: salió una primera parte buena y merecimos algo más”, afirman desde dentro del vestuario de entrenadores.

Raúl Turiño que es una de las voces más veteranas dentro del cuerpo técnico del Unionistas señala, desde su experiencia, que “tiene la filosofía del club”: “Desde el primer día vino con la ilusión de sacar esto adelante y que tenemos que ir a ganar. El objetivo es siempre ir a por el rival y esa filosofía desde que yo llegué al club está”.