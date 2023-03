El juvenil que amenazó al árbitro no volverá a jugar esta temporada

El fútbol base de Salamanca está metido de pleno en un agujero negro: la suspensión puntual de hace dos domingos por “amenazas” no ha sido un hecho aislado o la gota que colma el vaso de un estado de “agitación que ha ido creciendo durante la temporada”, no De hecho, es que hasta parece un nocivo pistoletazo de salida al que nadie parece encontrarle fin. “Es que ellos...”, se lamentan las partes implicadas al ser obligadas a reflexionar sobre los hechos que llevan a que un partido se tenga que parar porque el árbitro “ya no puede más”. Y, así, a la suspensión del Vicente del Bosque de la jornada 20 se ha unido otra a renglón seguido en los campos Pérez Huerta, en un partido de benjamines, también por “amenazas” —reflejadas por el colegiado en su acta— ya no por un jugador sino por los aficionados —los propios padres de los jugadores—. Incalificable.

Y esto llega en medio del SOS lanzado por los colegiados hace hoy mismo una semana en este mismo diario: “O paran...”, dijo el delegado arbitral Gómez García. Y después de que el Comité de Competición charro respondiera a la petición expresa de los árbitros de incremento de la dureza en sus decisiones como vía de escape a una situación que hace que cada jornada haya más árbitros cogiéndose “bajas” por no tolerar el ambiente nocivo que tienen que respirar. “Las sanciones del Comité van ajustadas a reglamento, pero no son sanciones ejemplares. Con sanciones ejemplares se lo pensaban más, no puedes tirar agua a un árbitro y que te pongan 50 euros de multa que encima paga al club, que no tiene ningún sentido. Desde dentro nos tenemos que blindar”, expuso blanco sobre negro el delegado arbitral salmantino. El Comité tomó nota de lo dicho en este diario y en su última acta decidió que el juvenil que amenazó al colegiado Roldán Alonso Bartol — “Te voy a esperar a la salida con mis colegas, te vas a enterar”— no vuelve a jugar en lo que resta de temporada, al imponerse seis choques de castigo, que empezaron a computar este mismo fin de semana y que se extenderán hasta el próximo 15 de mayo, cuando la competición (en su caso la Primera juvenil) llega a su fin. Las sanciones impuestas se reparten de la siguiente manera, tal y como ha podido saber este diario: dos choques por “injuriar o menospreciar a los árbitros” (Artículo 149.3) y cuatro más por “amenazar o coaccionar a los árbitros” (Artículo 133.3).

Junto a esta resolución, el Comité ha decidido además que los cinco minutos que restaban por jugarse del choque suspendido entre el CD Navega y el Carbajosa no se jueguen, dando por bueno el resultado con el que se decidió parar el encuentro, que era de 0-3 a favor del conjunto de La Sagrada.