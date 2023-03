El jugador ‘salvavidas’ del Unionistas: da 1 de cada tres puntos

Iván Chapela (Chiclana de la Frontera, 23 años) se ha convertido en el gran salvavidas del ataque del Unionistas, que no anda este curso especialmente sobrado: es, tras el Pontevedra, el conjunto que menos goles ha anotado en lo que va de campaña, 20. Pues, en este sentido, el ariete gaditano rentabiliza sus tantos —es el pichichi del equipo con cinco dianas— de manera formidable cuando, como el pasado domingo, ve puerta en el Reina Sofía. La estadística luce por sí misma: 10 de los 30 puntos que lleva sumados hasta la fecha el conjunto de Ponz tienen la firma del chiclanero a través de los cuatro goles que ha hecho jugando con el factor cancha a favor. El Unionistas sumó un punto gracias a un tanto suyo en Las Pistas ante el Linares y tres ante la AD Ceuta (1-0), AD Alcorcón (2-1) y Sanse (1-0). Es decir, 1 de cada 3 puntos nacen de los tantos del atacante gaditano.

“Yo no soy muy de mirar estadísticas individuales en mitad de la Liga, sí que me gustan al final porque hablan de lo que has hecho. Ahora mismo miro en ayudar al equipo con goles, o con lo que sea, para salir del descenso”, explica el gaditano. “Si como en el choque anterior conseguimos la victoria, pues estupendo. Yo hago el gol, pero es fruto de que el grupo está bastante unido y eso se está reflejando en el día a día y en el campo”, subraya.

En el debe, los choques a domicilio: el tanto anotado en Linarejos no valió para nada. “Vamos a ver si en San Fernando cambia la racha”.