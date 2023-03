El jugador clave para el resurgir del Unionistas

Argentino y acomodado en Salamanca por su puesto como extremo en el Unionistas, Juampa Barros hizo historia al marcar el primer gol de falta directa del club en Primera Federación el pasado domingo ante el San Fernando. Su gol abrió el marcador que acabó 1-2, pero para el equipo significó además abrir o, más bien no cerrar ninguna puerta a las posibilidades que hay de la salvación. Un gol -y un resultado- para no tirar la toalla.

En su llegada al club salmantino a principio de temporada, Barros estuvo cómodo desde el primer momento, ya que recuerda que conocía varios de sus ahora compañeros por jugar contra ellos en otras ocasiones, como con De La Nava, pero sobre todo destaca que le sorprendió la cantidad de gente que se preocupaba por el bienestar del club: “Es un club humilde, hay mucha gente que trabaja en él y muchos voluntarios que echan una mano”.

Para el club, teniendo en cuenta el momento delicado que vive si se mira a la clasificación, el gol de Juampa supuso una bocanada de aire fresco en San Fernando. El protagonista recuerda el momento con mucha felicidad, ya que para él suponía su primer tanto con el equipo: “Hasta ahora no me había estrenado, y todos individualmente siempre intentamos aportar más al equipo. Marcar un gol es de las mejores maneras”. Acompañado en el momento del lanzamiento por Fran Rodríguez, Barros asegura que se veía con confianza y desde luego no fue casualidad, ya que “llevaba tiempo practicando este tipo de faltas en los entrenamientos”.

El resultado del encuentro fue el que se necesitaba. El Unionistas obtuvo tres puntos ante un rival directo en la pelea por la salvación. El argentino afirma la importancia de los puntos conseguidos: “Ya van quedando cada vez menos partidos y cada punto es oro, aún más fuera de casa”. Aún así, comparte que la afición es un aspecto fundamental en este tipo de partidos: “Es complicado jugar contra equipos buenos en su casa por tener a la afición en contra y aunque nosotros nos sentimos bien acompañados en los desplazamientos, no es lo mismo que en casa”.

Cada partido será una final para el Unionistas que, aunque ahora se posiciona décimo segundo en la clasificación con 33 puntos, tan solo le separan dos puntos de la zona de descenso, marcada por el Algeciras. Juampa Barros se siente con la suficiente seguridad para afrontar una nueva oportunidad para el equipo: “Estos dos últimos partidos nos han servido para coger confianza y este fin de semana queremos hacer posible otra victoria para estar algo más tranquilos y distanciarnos del descenso”.

De hecho, los números ya rondan la cabeza de muchos y las cuentas ya comienzan a aparecer en la mesa: “Echamos cuentas de a cuántos puntos estará la salvación y estimamos que en 45 o 46. Si llegamos estaremos salvados, aunque pueden pasar muchas cosas por el camino, pero está estudiado”.

Lo que no tiene lugar a dudas es que recordará para toda la vida su estancia en Salamanca. Aquí vivió el tercer Mundial de Argentina: “Ser argentino significa tener una pasión tremenda por el fútbol y por Messi. Yo me cambié de equipo por él, de pequeño era del Real Madrid y me hice del Barça. El Mundial lo festejé con mis compañeros, cada victoria y, por supuesto, la final. Fueron unas semanas muy bonitas”.