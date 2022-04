El hombre de los ascensos del fútbol charro

Coque —el extremo reconvertido en lateral de la cantera del Salamanca UDS, que en 15 días cumple 31 años— se ha convertido, sin pretenderlo en el hombre ‘ascenso’ del fútbol salmantino. No hay temporada en el último lustro en la que su nombre no esté ligado a algo que tenga que ver con el ascenso —tanto playoffs como subir mediante Liga regular—. Y le ha dado igual el club: lo ha hecho con todos y cada uno en los que ha estado, sin fallar un año a la cita. A Saber: Salamanca UDS (Salmantino de nombre en ese curso 2017/18), Zamora CF y CD Guijuelo.

Para poner en contexto su gesta, este es el palmarés del lateral zurdo: ascenso a Segunda B con el Salamanca UDS en la campaña 2018/19, playoff de ascenso (no culminado) con el Zamora CF a Segunda B, asenso con el Zamora CF a Segunda B el curso siguiente y playoff de ascenso a Segunda División con el conjunto zamorano el curso pasado. Por último, ascenso a la Segunda RFEF con el CD Guijuelo esta misma campaña.

“Yo no era mucho de estar peleando por estas cosas durante la primera parte de mi carrera, ahora me ha tocado esto y estoy encantado, qué voy a decir”, señala el salmantino. “Las cinco temporadas últimas las tengo muy presentes y los tres ascensos, por sus motivos fueron muy bonitos de vivir. Pero si me tengo que quedar con uno, yo lo hago con el del Salamanca, porque es el equipo de mi ciudad, porque significaba que el Helmántico, que es el campo con el que soñaba de pequeño, regresaba a la categoría de bronce después de mucho tiempo. Y para mí ese fue el que más recuerdo me deja de los tres”, explica el lateral del CD Guijuelo, que aterrizó en la disciplina chacinera el pasado mercado de invierno procedente del Zamora y así es como se ha encontrado con un ascenso, que a principio de curso no esperaba. Ni eso, ni casi jugar, pues por entonces se encontraba anclado en mitad de la fase de recuperación del talón de Aquiles lesionado el curso anterior. “De este me quedo que no me lo esperaba. La verdad venía de una lesión tan grave, que no me esperaba jugar tantos minutos y contar tanto para ayudar al equipo. Sé que ha sido por las circunstancias de la lesión de Rodri, pero verme en esta obligación me ha venido bien para coger ritmo y sentirme cada vez mejor, que es mi gran triunfo de la temporada”, explica.

Que la competición esté resuelta para el CD Guijuelo es una alegría, pero le queda cierto regustillo de haberse quedado con ganas de más: “Al final yo venía de estar mucho tiempo parado y me hubiera gustado que esto se hubiera alargado diez jornadas más. He ido de menos a más, pero me falta para tener ese empuje que siempre me ha caracterizado tanto”.

Con el ascenso en la mano (y ganas de más) a Coque se le abre el horizonte de la próxima temporada con el aval de ser hombre ascenso: “Estoy libre y abierto a todo. He ascendido a 2ª RFEF y me gustaría jugar en ella”.