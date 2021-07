El Helmántico, un estadio por encima de su categoría

Proliga, la Comisión de Clubes no profesionales en la que están integrados varios equipos salmantinos, publicó ayer un estudio acerca de las dificultades que tendrían la mayoría de las entidades para cumplir con las exigentes condiciones impuestas por la RFEF para las nuevas categorías en cuanto a las instalaciones. Los datos son demoledores, hablando por ejemplo de la Segunda RFEF, en la que militará el Salamanca UDS: 72 de sus 90 clubes no cumplirían con los requisitos en caso de ascender.

No sería el caso de los charros, que tienen la ventaja de contar con un estadio como el Helmántico. “No tendrían ningún problema. Tienen un campo con grada perimetral, el aforo de sobra, el césped de mucha calidad... Únicamente podría haber dudas en cuanto a la iluminación, pero está claro que no, por ejemplo se televisaron allí las semifinales de la Supercopa femenina por la noche y no hubo ningún problema”, señalan desde Proliga.

La Segunda RFEF tendrá estadios de primer nivel junto al Helmántico, como la Nueva Condomina de Murcia, el Rico Pérez de Alicante o el Nuevo Arcángel de Córdoba, pero en el lado contrario los números no dejan lugar a dudas: entre los 90 equipos que estarán en la categoría, el 65% de sus campos no tienen grada perimetral, el 45% tiene césped artificial y el 56% no tiene el aforo mínimo de 4.000 espectadores”.

En el caso del Reina Sofía, el Unionistas y el Ayuntamiento tendrán distintos plazos de moratoria para ir cumpliendo con las bases de competición exigidas, y por ejemplo el tema de la iluminación ya va a estar solucionado esta misma temporada para poder retransmitir los partidos por televisión.

En cuanto a los participantes en la 3ª RFEF, los números todavía son peores y en Proliga están preocupados no solo por los campos, sino que consideran que las bases de competición son de imposible cumplimiento para muchos clubes modestos y por eso hace unos días las impugnaron ante el Consejo Superior de Deportes: “Hablan de presupuestos y sueldos mínimos, los obligaciones en los campos... pero en cambio los equipos no saben qué ayudas van a tener”. Habrá que ver cómo evoluciona el temas pero el enfado en los clubes es mayúsculo.