El Helmántico sopla 50 velas

La Unión Deportiva Salamanca dejaba atrás su templo de El Calvario y estrenaba nueva casa en el Helmántico. El próximo miércoles 8 de abril se cumplen 50 años de ese partido inaugural con un amistoso entre el Salamanca y el Sporting de Lisboa, campeón de Portugal. “Lo único que no se inauguró fue el marcador”, titulaba LA GACETA al día siguiente y es que la fiesta por todo lo alto con 17.000 espectadores se quedó sin ver goles con un 0-0 en el marcador.

El vigente campeón luso, un equipo de postín en aquella época, comparecía en el recién estrenado Helmántico con Damas, Pedro Gómez, José Carlos, Hilario, Gonzalves, Calo, José Juan, Nelson, Marinho, Peres y Dimis. Por el Salamanca ese primer once en el Helmántico para la historia lo formaron Carlos, Simonet, Huerta, José Manuel, Manolo, Cachicha, Sancho, Eloy, Fermín y Jiménez. Huerta portaba en brazalete y en el palco estaba el delegado nacional de Educación Física y Deportes Juan Antonio Samaranch, que antes había descubierto una placa conmemorativa. Samaranch luego presidiría durante décadas el Comité Olímpico Internacional (COI).

Sin goles en el estreno. LA GACETA hablaba de 17.000 espectadores ese día en la carretera de Zamora y es que los socios de la UDS tenían que pagar 75 pesetas y los no socios 150 pesetas. Vivieron un momento histórico de la UDS y de la ciudad de Salamanca pero no vieron goles. Para eso hubo que esperar unos días. Si ese UDS-Sporting de Lisboa desprecintaba el Helmántico un 8 de abril con este amistoso, cuatro días después llegaba el Betis en el primer partido oficial y también se finalizó sin goles. Hay que recordar que el Salamanca no marchaba bien esa temporada en Segunda y que acabaría descendiendo a Tercera. Después, derrota en Gijón 3-1 y llegó el derbi ante el Valladolid el 26 de abril. Los salmantino se impusieron 2-1 con goles de Calero y este futbolista tuvo el honor de hacer el primer gol en el estadio Helmántico.

Edad de oro de la UDS. Después llegarían las décadas de oro de la UDS con el Helmántico como epicentro. Fueron 12 temporadas en Primera, 19 en Segunda y nueve en Segunda B más otras tres en Tercera cuando no había Segunda B. José María Maíllo Niño, en su libro “En el Helmántico Salamanca tuvo un equipo: UDS” contabiliza 1.549 goles que marcó la UDS en el estadio Helmántico hasta su desaparición. A esta cifra que aporta José María Maíllo Niño hay que sumar que después el Salamanca en su nueva etapa ha sumado un centenar más con 50 goles en la temporada de Tercera, 29 en la campaña 2018-2019 en Segunda B y los 23 que se llevaban marcados en esta 2019-2020 hasta que el COVID 19 la ha paralizado.

Barbará es el máximo goleador de esa tabla de artilleros en el Helmántico con 44, seguido de Quique Martín con 41 y Chaves 38.

El estadio Helmántico ha vivido épocas de todos los colores tocando el cielo con sus temporadas en Primera y con sus remontadas históricas pero también fue testigo cómo la llama de la UDS se fue apagando hasta que desapareció en 2013 con aquel funesto partido ante el Tenerife que suponía el adiós.

La era Manuel Lovato. Años después sería el empresario Manuel Lovato y la familia Iglesias fueron los que se harían con la propiedad del estadio por un montante cercano al millón de euros. El mexicano hizo un gran negocio ya que la compra fue a la baja al no haber interés real de nadie más en poner el dinero sobre la mesa por el estadio salmantino. En un principio, parecía que era Lovato el único dueño pero después en la empresa que tiene la propiedad se han podido ver diferentes cambios en los que aparecían los Iglesias. Aunque el porcentaje de posesión de cada uno es una incógnita, Manuel Lovato es el que ejerce de dueño del estadio y del Salamanca que ahora quiere recuperar el legado de la UDS. Evidentemente, tras 50 años la instalación que en u día fue un referente en el fútbol nacional ya ha perdido ese glamour y en la actualidad presenta muchas carencias provocadas por el desgaste de los años. El Salamanca ha intentado ir limando esas carencias con pequeños proyectos de reforma en algunas zonas pero lo que no acaba de llegar es una reforma integral a un Helmántico que cada día nota más los achaques de la edad. El actual dueño y presidente del Salamanca, Manuel Lovato, tiene intención de reformar el recinto. Con 50 años de historia y goles a las espaldas bien merece un retoque. Se lo ha ganado.