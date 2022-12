El Guijuelo vuelve a ganar a domicilio tres meses después (0-1)

El Coruxo vs CD Guijuelo es uno de los grandes clásicos de este fútbol (lo fue de la extinta Segunda B y, ahora, lo es de la Segunda Federación). Para el conjunto gallego, los chacineros son su segundo rival histórico en estas latitudes del fútbol nacional, mientras que para los chacineros son el sexto. Si a la catarata de 17 enfrentamientos se suma que los hermanos Montes hace tan solo dos cursos fueron los técnicos del conjunto del Municipal se acaba de general el caldo de cultivo ideal para la máxima igualdad. Ese empate técnico a todo —intensidad, actitud, también rocosidad— solo tiene una vía por la que el equilibrio salte por los aires: el talento, la clase, llámenlo como quieran. Toti fue ese jugador diferente. Tapado en la labor de desgaste sin balón tan de este CD Guijuelo de Mario Sánchez, que tan buen resultado le dio la pasada temporada y también este curso. Alcanzada la media hora de juego el CD Guijuelo dio ese paso adelante tan característico como efectivo.

Primero un acercamiento de Caramelo en una acción por banda que acabó en córner tras embarullarse con el balón en los pies; después un remate a renglón seguido de cabeza de Garban. Y, alcanzado, el tres: la vencida. Toti recuperó en tres cuartos de campo un balón, que tras una leve conducción en lo que recupera la verticalidad y la orientación, se convirtió en un pase filtrado de sombrerazo para Garban. Al delantero charro no le dio tiempo a pensar si regatear al meta Andrii o pegarle tras el leve control con el exterior: De Vicente hizo una irrupción en el área como un elefante en una cacharrería, arrolló al punta salmantino, cometió penalti y vio la amarilla por ello. Caramelo remató la obra con un lanzamiento de penalti seguro, ajustado al palo izquierdo del meta ucraniano, que se dejó vencer hacia el lado contrario.

La primera mitad no tuvo mucha más historia: Aizpiri cogió por banda a Willy en la celebración y le repasó la lección a seguir. “Atención”, “seguridad”, se le adivinaba a leer entre dientes. Todo eso había tenido el CD Guijuelo antes de que Toti apareciera para mandar a su equipo con ventaja en el marcador al entretiempo (minuto 37) y todo eso tuvo el conjunto de Mario Sánchez después. También en unos segundos 45 minutos (más seis de añadido) que tuvieron electricidad. El conjunto de Mario Sánchez salió a morder, a sentenciar el partido; el Coruxo superados esos cinco minutos de agobio no solo mantuvo esa intensidad que multiplicaba por 1.5 la vista en el primer tiempo, sino que le dio un plus más. Así el equipo de Jacobo Montes empezó primero a ganar los duelos en el centro del campo, que obligaron al Guijuelo a plantarse, literalmente, en la misma frontal del área de Johan Guzmán; y, después, a encontrar opciones de empatar el partido, ya fuera con balones por los costados o por centros bombeados al área. Pitu Doncel, Luismi, Yelco, Chiqui... Ninguno de ellos tuvo la brillantez demostrada por Toti en el primer tiempo para poder superar a Johan. De hecho, pese a que la lista de remates llegó a ser kilométrica, en muy pocos puso en verdaderos apuros al meta chacinero, que eso sí, cuando tuvo que intervenir lo hizo con mucho acierto. Para enmarcar esa mano abajo, junto a la cepa de su poste diestro, que sacó un gol cantado a Luismi a poco del final del choque.

El CD Guijuelo, con los cambios, tomó refresco en la parte ofensiva y mantuvo la intensidad defensiva para sostener el triunfo. Pudo haber matado el choque en un mano a mano de Montero tras una contra deletreada de pe a pa por Cristóbal; pero la defensa sacó su remate en la misma línea de gol. Dio igual que ese tanto subiera o no, porque el objetivo del triunfo y de acabar, por fin, con una racha de cinco choques seguidos lejos del Municipal sin ganar.