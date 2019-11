El Guijuelo visita el Stadium Gal en busca de tres puntos que le sirvan para tomar algo de aire

Ocho son los encuentros que encadena de manera consecutiva el conjunto chacinero sin conocer la derrota, con tan solo tres puntos conseguido. Un equipo que puede estar tocado anímicamente, pero que mantiene un gran bloque con respecto a la temporada pasada, donde terminaron en la séptima posición. Las cosas no le están saliendo al equipo de Ángel Sánchez, y los errores cometidos en la fase de creación están condenando a un equipo que parece estar compensado en lo que a la plantilla se refiere. Precisamente en el último choque, es en este aspecto en el que se decide el encuentro a favor del Amorebieta. Un robo de balón por parte del equipo vasco en campo contrario, le sirvió a los visitantes para llevarse los tres puntos del Municipal, que este año no está siendo el fortín esperado por todos antes del inicio de la temporada y ya se han marchado de allí 14 de 18 puntos posibles. Como visitantes la historia cambia en cierta medida, y los salmantinos están dejando buenas sensaciones en sus diferentes visitas esta campaña.

Decir que las finales no se juegan, sino que se ganan es un tópico muy habitual en el mundo del fútbol, pero precisamente eso es lo que necesita el Guijuelo en su visita al Stadium Gal. Esta tarde a las 18:00 horas comenzará un choque vital para los chacineros ante el Real Unión, y en el que de no conseguir los tres puntos ante un rival directo como es el vasco, se hundirían en la clasificación del Grupo II de la Segunda División B.

Es cierto, que también le está costando generar ocasiones de peligro en algunos encuentros, ya que tan solo han anotado siete tantos en las primeras doce jornadas del campeonato, pero se aprecia que no deberían de tener demasiados problemas para alcanzar la permanencia al término de la temporada, o al menos eso es lo que se respira desde el exterior.

No se prevén demasiados cambios en el once titular del técnico bejarano, y todo indica que el Guijuelo saldrá con ‘su once tipo’ ante el Real Unión. Y como novedad, Jordi Ferrer han entrado en su primer convocatoria esta temporada con el conjunto chacinero. Los salmantinos buscarán un punto de inflexión en su visita al norte de la geografía nacional.

El Real Unión llega motivado. El cuadro vasco llega al encuentro tras tomar una bocanada de aire, con la victoria contundente por 0-2 de la semana pasada ante el Unionista. Actualmente el Real Unión se encuentra en el puesto de ‘playout’ con 12 puntos, tres más que el Guijuelo, que buscará empatar a puntos para salir de la parte baja de la tabla.