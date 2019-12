El Guijuelo visita a un Valladolid Promesas que no ha perdido esta temporada en casa

Después del largo viaje hasta Marbella para caer eliminado en la Copa del Rey de una manera muy dolorosa, el Club Deportivo Guijuelo despide el año con otro desplazamiento, pero en este caso a la vecina Valladolid para medir sus fuerzas con el Promesas. No es el mejor sitio para que los chacineros cambien su dinámica a domicilio, puesto que el filial blanquivioleta todavía no ha perdido en los Anexos, pero no tienen por qué renunciar a nada después de su mejoría en las últimas jornadas, aunque no siempre se haya visto reflejada en los resultados y mucho menos a domicilio.

El conjunto entrenado por Ángel Sánchez viene de perder de manera consecutiva en Las Pistas, Logroño e Irún, y presenta un balance lejos del Municipal de 6 derrotas, 2 empates y 1 sola victoria, precisamente la conseguida en la primera jornada contra el Leioa.

El Guijuelo pierde para este compromiso por sanción a dos piezas importantes: Iván Pérez y Cristóbal Gil. En principio, Juanjo ocupará el puesto libre en el lateral derecho y habrá que esperar a ver por quién se decide el técnico bejarano para actuar por detrás de Espina o bien se decide por realizar algún ajuste. La opción que parece tener más peso es la de poner ahí a Fekir y dar entrada en la banda a Carmona. Ángel Sánchez no podrá contar todavía con Dan Ojog, pero por contra recupera a Razvan después de varias semanas y también a Adri Cruz, que se perdió el choque contra el Unionistas por acumulación de tarjetas.