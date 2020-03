El Guijuelo suma un punto y continúa sin perder en casa (0-0)

Ángel Sánchez no tocó en el once nada más que lo imprescindible —dos puestos por las bajas por sanción de Jonathan y Carmona—. El reemplazo en la alineación inicial fue, literalmente, pieza por pieza: Ojog ocupó el centro de la zaga y Lara el de extermo. Lo previsto. El cambio pieza por pieza tuvo el efecto esperado por el técnico chacinero: el CD Guijuelo salió de partido como si no hubiera movido una sola pieza. Se hizo el dueño del balón y por lo tanto del encuentro. Sin embargo, pese a amasar y desgastar, no encontró la vía, sin embargo, para llegar a la portería de Óscar López; que tuvo la seguridad para blocar los balones que llegaban colgados por los costados. El paso de los minutos no dio pie a una ocasión clara del CD Guijuelo que acabara de asentarle como dueño y señor del choque; sino todo lo contrario. El Tudelano crecía en seguridad y la solidez. De hecho, de todo el primer tiempo al conjunto chacinero solo se le puede contar una sola ocasión con peligro cierto: un pase de la muerta de Lara sin rematador. Había pasado la media hora de juego.

El Tudelano, con la ocasión defendida, se vino arriba y el choque entró en una fase de correcalles, en la que sacó de quicio al Guijuelo, porque no se lo esperaba. Las tres tarjetas que mostró García Riesco a los chacineros llegaron en ese cuarto de hora; en el que además Guille Vallejo se tuvo que emplear a fondo para sacarle el disparo al exguijuelense Diego Suárez.

En el segundo tiempo el CD Guijuelo tocó arrebato. Para empezar, Fekir empaló un balón que no encontró puerta por muy poco. Y a partir de ahí, el conjunto de Ángel Sánchez inicio un asedio más o menos continuado que se acabó quedando en el punto sumado (0-0) por la pólvora mojada. Antes de que la entrada de Urko Vera acabara de desequilibrar el choque hacia la puerta de Óscar López, Vallejo firmó una parada de balonmano a bocajarro. No tuvo más el Tudelano, que bastante tuvo con defenderse con uñas y dientes. Espina, de cabeza, la tuvo clara a la salida de un córner en el minuto 67. La defensa navarra la sacó bajo palos con apuros...

En la recta final del encuentro el Guijuelo acusó más aún la falta de pólvora. En el minuto 85 Iván Pérez le ganó la acción al portero en un balón colgado al área. Pero el remate se estrelló en el lateral de la red. Dos minutos después Lara desaprovechó la acción más clara: Urko Vera dejó solo al extremo solo ante el portero, del que se zafó, pero el remate final se marchó fuera... y con él el triunfo.