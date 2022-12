El Guijuelo suma un punto de locura antes de jugar con el Villarreal (2-2)

Si el once elegido por Mario Sánchez no tenía claro que 72 horas antes de recibir al Villarrael tenía que jugar en el coqueto Malecón de Torrelavega, Tobar se lo recordó. Así. A bote pronto. No habían transcurrido 120 segundos de juego en el reloj de Ilbon Urizar cuando al ‘9’ de la Gimnástica le cayó un balón llovido al pecho —se fajaba de espaldas con Trapero en la misma frontal del área pequeña—, lo bajó al césped —que se intuía esponjado por las lluvias caídas los días anteriores—, amagó con salir por la izquierda y, de repente, se sacó un zurdado a bocajarro y cruzado que Johan tan solo pudo sacar de la red. Se estiro, pero...

Acto seguido la Gimnástica trató de ver hasta qué punto la sangre iba camino del río en el conjunto chacinero: otra buena acción por la banda derecha que ahora le caía a Dani; que sin pensárselo volvió a enviar otro misil camino de la portería. Este, afortunadamente para los intereses chacineros, desviado.

Con golpe y medio encajado, el CD Guijuelo reaccionó a una situación inédita durante el curso de manera formidable; demostrando porqué el martes va a jugar con un campeón de Europa Liga en la ronda 2 de la Copa del Rey. El conjunto de Mario Sánchez comenzó a triangular, con Garban moviéndose de acá para allá a toda velocidad. A tal ritmo se movía que a Marotías y al meta Amigo se le hizo de noche en mitad del “tuya, mía” y, así, el ‘14’ chacinero arreglaba el desaguisado del arranque.

Tablas devueltas cinco minutos después de encajar y vuelta a empezar. Ahora sabiendo dónde se estaba. Y qué se hacía en el Malecón, por si no había quedado claro en el arranque del partido. De hecho, las ocasiones más claras de los 35 minutos restantes las tuvo el conjunto chacinero, casi siempre tras haber triangulado desde la defensa hasta la zona ofensiva. Primero un zapatazo de Carmona que buscó la escuadra, después otro chutazo de Willy al que se le veía menos peligro. Entre medias de una y otra acción, Johan apareció para mantener las cosas en orden hasta el descanso. Con él cumplido el guion volvió a ser el del arranque del choque, la Gimnástica golpeó primero con un balón ganado por Tobar y colocado inapelable en la misma escuadra por Somavilla; y, acto seguido, el empate chacinero, ahora con una buena acción de Davo —este sábado como extremo— que remató a placer Pepe Carmona para devolver las tablas al marcador.

Con el 2-2 el guion se volvía a intuir idéntico al del primer tiempo; y se cumplió casi calcado. El balón parado pudo ser una vía por la que acabar de dinamitar el choque, pero no. Y así, el Guijuelo cierra la Liga hasta el año que viene en playoff a dos puntos del líder Arenteiro.