El Guijuelo quiere ir a Calahorra a ser peligroso

El Guijuelo quiere completar su escalada en la clasificación y empezar a respirar tranquilo habiendo olvidado esos meses oscuros en los que estaba en el pozo hacia la Tercera División. Los de Ángel Sánchez suman 29 puntos, dos más que el Unionistas que marca el puerto de playout de descenso. El cuadro chacinero sabe que La Planilla ahora mismo es uno de los escenarios más complicados del grupo II de Segunda División B y es que los riojanos, aunque no están atravesando su mejor momento, están octavos con 31 puntos.

Ángel Sánchez no podrá contar con un jugador clave en su esquema y es que Carlos Rubén es baja por sanción mientras que en la enfermería se quedan y no viajan a La Rioja Sikorski, Dan Ojog y Juancar. En el doble pivote todo apunta a que a Andi le acompañe Julien mientras que en defensa lo más lógico y previsible es que esa línea esté formada por Iván Pérez, Jonathan, Jesús Muñoz y Dani Hernández. Vallejo estará bajo palos y en la zona de ataque Espina vuelve tras sanción y Gil apunta a ser el enganche. Fekir estará en el carril izquierdo mientras que en la derecha Ángel Sánchez tiene una duda sustancial con un Carmona que llega on fire marcando en las dos últimas jornadas en casa o Luis Lara, muy del gusto y de la confianza del técnico bejarano.

Mal visitante. Sea como sea, Ángel Sánchez y lo suyos quieren comenzar a mostrarse lejos del Municipal igual de contundentes y competitivos como están en su campo donde llevan 620 minutos sin encajar con cinco victorias y un empate en los últimos seis choques. Eso sí, esos resultados abrumadores lejos de casa cambian de forma radical. El Guijuelo como visitante solo ha ganado dos de los 12 encuentros que ha disputado y ha sumado solo nueve puntos. Ángel Sánchez insiste cada semana en que el objetivo de la permanencia en Segunda División B una campaña más pasa por puntuar fuera de casa.

El Guijuelo comienza este domingo una etapa del calendario un tanto comprometida y es que la semana que viene tras medirse hoy al Calahorra recibirá a la Cultural Leonesa y en la siguiente visitará el estadio Helmántico en el derbi ante el Salamanca. El cuadro chacinero ya solo mira a los 45 puntos para salvarse y quiere empezar a restar puntos con una victoria en Calahorra. El Guijuelo está en línea ascendente pero tiene que ser más regular para salvarse cuanto antes. Hoy, una nueva oportunidad.