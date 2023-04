El Guijuelo logra un punto lleno de garra contra el Oviedo Vetusta (2-2)

De nuevo, en un partido que se presentaba cuesta arriba desde el minuto dos, el Guijuelo supo darle la vuelta o, al menos, intentarlo. Porque no terminaron ganando, pero las sensaciones que pueden sacar del encuentro todas son positivas. Tras una primera parte en la que el equipo no estaba cómodo, un cambio de Mario Sánchez al volver de vestuarios en el esquema lo revolucionó todo e igualaron el marcador. Un resultado que, después de ir perdiendo 0-2 tan solo en el minuto 10, el conjunto puede disfrutar, pero sobre todo por el esfuerzo que hicieron en la segunda parte para conseguir un punto.

El Real Oviedo Vetusta apenas le dio tiempo al Guijuelo para presentarse en el Luis Ramos, porque Masca aprovechó un centro de Cuesta desde el lateral para poner por delante a los asturianos en el minuto 2 de partido. Un gol que, por cierto, no sentó nada bien a un Guijuelo al que le aumentó el despiste. El filial del Oviedo no dudó en sacar tajada de esa situación y en el minuto 9 Osky solo tuvo que llegar desde atrás para enganchar el balón que la zaga local le había puesto -parecía- para él (0-2).

El marcador no ayudaba al estado anímico del equipo de Mario Sánchez, que estaba cargado de dudas. Mientras, los visitantes aprovecharon la superioridad -en todos los sentidos- para ir haciendo más y más pequeño a un Guijuelo nada propio de playoff. La única acción local que hizo temblar a los asturianos fue un centro de Coque desde la banda izquierda que se envenenó teniendo que intervenir Taveras de puños. Aún con pequeñas ocasiones que tenían los de casa, el Real Oviedo Vetusta no bajó la guardia e incluso pudo llegar el tercero.

En la segunda parte, Mario Sánchez sorprendió con un cambio de esquema que, echando la vista atrás, fue más que acertado. No perfecto porque el equipo no consiguió los tres puntos, pero desde luego, se vio a un Guijuelo mucho más cómodo y creyendo en la victoria. El sacrificado fue Carlos Rubén, entrando Giráldez en su lugar para reforzar la delantera junto a Garban, en la que ambos marearon a su antojo a los centrales visitantes.

Las oportunidades iban llegando poco a poco para un Guijuelo que se asentó en el campo demostrando su posición en puestos de playoff. Y el gol llegó en el momento justo. El Guijuelo avisó y no fue traidor. Coque en el minuto 51 hizo creer a sus compañeros marcando desde fuera del área tras varios rechaces (1-2). La insistencia dio su primer fruto y querían el segundo. Sin embargo, se torcieron un poco los planes de los chacineros cuando Davo tuvo que retirarse del terreno de juego -al que acababa de salir un minuto antes- por un fuerte golpe en el hombro que le impediría seguir.

Pero el Guijuelo no se dejó influir por fantasmas del pasado. O, al menos, la mala noticia no se reflejó en el césped. Los locales dieron la cara ante un Real Oviedo Vetusta que cada vez se hacía más pequeño y más inseguro, al cambiar de defensa de cuatro a cinco. No fue un impedimento para los locales, que tras un centro de Carmona desde la banda izquierda, Garban remató en el área pequeña con el alma al segundo palo (2-2). Se lo merecían. El segundo fruto.

El Guijuelo tenía todo a su favor, pero en el marcador no hubo más movimientos. Más cambios no fueron necesarios con un equipo que se hizo con el partido, aún solo sumando un punto. El empate puede servirle a un Guijuelo que, pase lo que pase en la jornada de hoy, seguirá en la zona de playoff.