El Guijuelo busca este martes el Gordo anticipado ante el Villarreal

Guijuelo -la localidad y su equipo de fútbol- vivirán este martes otro día grande. A partir de las 21:00 horas (Movistar Liga de Campeones) se enfrentan en el Municipal Luis Ramos en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey a todo un Villarreal, uno de los equipos más importantes del fútbol español. Siendo conscientes de la dificultad que se van a encontrar, los guijuelenses no renuncian a dar la sorpresa frente al conjunto entrenado por Quique Setién, que llega avisado y sin confianzas.

Los que no estarán en la localidad chacinera son dos campeones del mundo con Argentina, el guardameta Rulli y el defensor Foyth, que hoy mismo llegaban con Messi y compañía a su país para ser recibidos como héroes tras el triunfo en Catar.

A falta de conocer la convocatoria de Setién, sí podrían estar en Guijuelo otros tres mundialistas: el senegalés Jackson y los españoles Pau Torres y Yeremy Pino. Y junto a ellos, jugadores de primer nivel como los campeones en Sudáfrica 2010 Pepe Reina y Raúl Albiol, Capoue, Gerard Moreno, Parejo, Danjuma, Manu Trigueros, Chukwueze o Coquelin.

El técnico cántabro seguramente completará su lista con algunos de los futbolistas del filial que han estado en los amistosos de estas semanas -el último de ellos el sábado, con victoria por 2-3 contra el Nápoles-.

En el Guijuelo hay ilusión por despedir el año a lo grande y continuar con el excelente papel que están realizando en Segunda Federación pese a ser un recién ascendido. Tras ganar al Deportivo de La Coruña en la primera ronda, no renuncian a nada. Por sus armas en lo futbolístico y por otras condiciones del partido a las que se refirió Setién el lunes: “No estamos habituados al césped artificial, va a hacer frío y seguramente viento y lluvia. No son las condiciones más adecuadas y tenemos que afrontar el partido con la máxima exigencia”.

Mario Sánchez ya mostró ante el Deportivo que se toma muy en serio la Copa, con una alineación que podría ser titular perfectamente en la competición liguera, y lo más seguro es que hoy repita esa idea. Con la previsible entrada de Roberto por Johan en la portería, los once que salgan lo harán con toda la intención de dar una gran sorpresa.