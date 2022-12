El fútbol con cabeza de Nespral

A Héctor Nespral, centrocampista del Unionistas, el verano le cambió el paso. No como jugador —siguió en el Reina Sofía—, pero sí en la manera de ver e interpretar el fútbol, el suyo propio y el ajeno.

“Hice un máster de scouting y de Big Data y...”. Y ese “y” largo era hablar de fútbol sin cortapisas, sin preguntas ni respuestas, sino simplemente porque sí, de lo que sea, pero siempre con una premisa: “Explicar el porqué de las cosas. Al final en la barra del bar se etiqueta a este jugador como bueno o malo, pero no se sabe por qué. Y, me dije, vamos a ello. Era algo que me apetecía hace tiempo porque me encanta el fútbol y hablar de él y en el día a día como no interactuamos mucho con la gente pues...”.

El pasado 20 de septiembre —mucha antes de que Luis Enrique se lanzara a hacerse streamer— nació ‘Fútbol con Cabeza’, “un espacio para que entre todos comentemos situaciones de actualidad del fútbol, con análisis y publicaciones que iremos subiendo periódicamente”. Primero como una web y luego, cortita y al pie: Twitter y sus caracteres reducidos incrustados con clips de vídeos explicativos. “Soy muy consumidor de la plataforma y por eso me decidí por esta; y eso que nada más llegar estuvo todo en el alambre con el cambio de la propiedad, pero es la que más me gustaba”.

De septiembre a noviembre se puede decir que hizo pretemporada y con la llegada del Mundial “abrió el paraguas”: “Hay muchos partidos y te da la posibilidad de analizar al detalle. Me gusta ver y saber el por qué de las cosas; de traducir cómo se entienden los futbolistas dentro del campo y porque juega bien o mal, nos gustan o no”.

Después de este Mundial seguirá el fútbol: “Y seguiré analizando, y lo haré de Segunda, que es una gran Liga, y también de la Primera Federación, aunque sea parte implicada”.