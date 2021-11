El foco para el Unionistas está en sumar tres puntos

El runrun de la alineación indebida (los 12 jugadores que estuvieron durante 45 segundos sobre el terreno de juego en Villaviciosa de Odón) ha envuelto la semana más ‘corta’ a las que se ha enfrentando el Unionsitas desde que arrancó la Liga; pues entre ese partido ante el DUX y el de hoy ante el Celta B tan solo han pasado cinco días. Demasiado pocos para el ruido ambiente generado... “El club ya ha manifestado su intención de pelear ese punto que ganamos en el terreno de juego y los servicios jurídicos de Unionistas trabajan en ello. A partir de ahí nosotros ya no debemos pensar en ese asunto y nuestra obligación es centrarnos en el partido ante el Celta B”, trató de centrar la conversación ayer Dani Mori. El foco puesto en lo deportivo. En el filial del Celta de Vigo.

El conjunto vigués dirigido por Onésimo aterriza en el Reina Sofía esta tarde-noche en mitad de la tabla, que no equivale a tierra de nadie... Ni mucho menos. El filial gallego tiene un peligro sordo; lejos de las alharacas de lo que se le presupone a un filial, el equipo de Onésimo es un conjunto que expresa una madurez impropia. Los partidos los desgrana en el mínimo detalle. En un fallo. Y eso, ante equipos formados por jugadores con años y años de carrera jugando a eso: el 0-1, el 1-0 es la horquilla de resultados que maneja. “Se trata de un filial fuerte, con multitud de individualidades, que realiza un juego veloz y con mucha movilidad y en cualquier acción te puede decidir un partido. No pondrán las cosas muy difíciles”, verbalizó el preparador asturiano antes de centrarse en lo que puede hacer hoy su equipo ante esas mimbres. “Como siempre digo: el gran nivel de los futbolistas me da muchas alternativas. Carlos y Pablo pueden jugar juntos de inicio, así como puede entrar Miguel con Pablo, pero también Cris o Rayco en puestos de ataque”, indicó.

La inercia de empates en la que parece haberse encasquillado el equipo (tres en los tres últimos partidos) no le preocupan: “Cuando intentas hilar fino y hacer bien las cosas pones más cuidado en los detalles, pero la verdad es que en todos los empates hemos estado más cerca de ganar que de perder. Tenemos buenos números y mantenemos un bloque sano”.