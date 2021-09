El Extremadura, rival del Unionistas, cerca del abismo

El Extremadura llegará el domingo al Reina Sofía contra las cuerdas y es que los de Almendralejo atraviesan una gravísima situación económica que está afectando de forma acentuada al primer equipo.

Según el informe remitido por el administrador concursal del Extremadura, Bernardo Silva, al Juzgado de los Mercantil número uno de Badajoz, si antes del día 24 de septiembre no se produce la inyección de capital firmada por parte de Emirates Khalifa Group al club azulgrana por valor de 3,5 millones de euros, “la concursada (el club) entrará en liquidación, indefectiblemente”, informa El Periódico Extremadura. Esta fecha límite divide a los que son optimistas y piensan que la inyección económica solventará las penurias económicas del club extremeño y los pesimistas que se temen lo peor después de ese 24 de septiembre.

El Extremadura, entrenado por Manuel Mosquera, evidentemente no vive ajeno a esta realidad económica, ya que los impagos y las deudas han provocado que hayan estado gran parte de la pretemporada sin poder entrenar y su preparación física no ha sido las más adecuada para afrontar una campaña tan exigente en esta Primera RFEF. Los de Almendralejo, pese a todo, han intentado competir en las dos primeras jornadas pero con una imagen futbolística acorde al infierno extradeportivo que viven. Los de Mosquera perdieron (1-0) ante el San Sebastián de los Reyes, en Matapiñonera, en el debut por la mínima con un gol de penalti en el 96. En la segunda jornada en casa no pasaron del empate sin goles ante la SD Logroñés.