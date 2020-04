El ‘ex’ del Unionistas Ribelles, un médico que no ha podido luchar contra el coronavirus por estar de baja

La crisis del coronavirus ha obligado a las autoridades sanitarias a reclutar a todos los médicos que no estaban en primera línea por diferentes motivos y es que estas semanas faltan manos en cualquier hospital español. Uno de ellos es Ribelles, jugador del Unionistas hasta el pasado mes de enero cuando fichó por el Nástic de Tarragona. “Me llamaron de la Consejería de Sanidad de Madrid para que me incorporara a ayudar para combatir la crisis sanitaria del coronavirus y es que cumplía los requisitos de la primera criba que hicieron que consistía en personas que hubieran acabado Medicina y tuvieran aprobado el examen MIR”, admite Javier Ribelles, quien lamenta que no pudo incorporarse al estar con una baja laboral (a mediados de enero sufrió una fractura de estrés en el quinto metatarsiano del pie izquierdo) y tener contrato con el Nástic de Tarragona.

“Cuando me llamaron les expliqué mi situación y me dijeron que había problemas para poder hacerme un contrato de tres meses y que no podía ser y yo incluso les dije que yo iría gratis pero por motivos de contrato no pudo ser y me dijeron que no había posibilidad de que me incorporara”, lamenta Ribelles que ahora está pasando el confinamiento con su novia en Madrid.

“Una persona que estudia Medicina como yo es por vocación de ayudar a los que más lo necesitan y me hubiera encantando poder haber aportado en esta crisis del coronavirus”, reflexiona Ribelles, quien insiste en que tenía muchas ganas de poder haberse incorporado a un hospital. “Me hubiera encantado poder ayudar y es que además ya no serían las típicas prácticas que haces en un Hospital sino que hubiera sido una gran experiencia laboral y muy bonita. Es un momento histórico y quería aportar mi granito de arena”, añade el futbolista.

Ribelles estudió Medicina en Valencia y siempre lo ha compaginado con su carrera deportiva. Se ha presentado en dos ocasiones a la prueba del MIR (Médico Interno Residente) y en la primera sacó una nota para poder escoger un amplio abanico de especialidades ya que sacó un número cercano al 2.800. Para hacerse una idea en la última convocatoria en toda España se presentaron a esta prueba 12.162 candidatos. Como quería seguir jugando el fútbol dejó aparcada su vocación médica y en Salamanca el año pasado también se presentó ‘para no perder el hábito de estudio’.

“Tengo 27 años pero no tendré una carrera de futbolista muy larga ya que mi vocación es la Medicina lo que sucede es que hasta ahora en el fútbol me ha ido saliendo todo bien y es que nunca me he lesionado de gravedad y cada etapa ha sido para subir el nivel y estoy muy contento”, indica el exjugador del Unionistas.

Ribelles sigue compaginando sus estudios en Medicina con el fútbol. “Yo aunque ya tengo el MIR aprobado sigo formándome con máster para estar listo cuando me incorpore a la sanidad ya sea en la pública o en la privada”, indica Ribelles que no tiene muy claro qué especialidad le gustaría ejercer. “No lo tengo claro pero por lo menos sí que me gustan las especialidades médicas y Medicina Interna es una de las que más me llama la atención. Mis compañeros de la Facultad me aconsejan”, reconoce el futbolista valenciano.

Ribelles es otra ‘víctima’ deportiva del COVID 19 y es que se fue del Unionistas en el mercado de invierno en enero al Nástic de Tarragona pero es que nada más llegar su lesión en el pie izquierdo le ha impedido debutar con sus nuevo equipo. Su último partido ha sido el 21 de diciembre de 2019 cuando ganó con el Unionistas 2-6 al Izarra e hizo dos goles.

El centrocampista ahora está confinado en Madrid pero no pierde el tiempo y sigue estudiando y entrenando y es que si no hubiera llegado la crisis sanitaria del coronavirus ahora estaría en la fase final de su recuperación de la lesión. "Estaría en las últimas semanas de mi recuperación y muy cerca de volver a incorporarme al equipo", reconoce Ribelles aunque ahora deberá esperar un tiempo para ver si puede debutar con su nuevo equipo y se queda con la espinita de que no tuvo opción de aportar en la lucha contra el COVID 19.