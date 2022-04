El estado crítico de un histórico del fútbol salmantino

El Béjar Industrial vive las horas más bajas de los últimos años no solamente por los resultados, se encuentra en la parte baja de la tabla, sino tmabién por la falta de implicación en la ciudad textil. La actual junta directiva cumplió ya su etapa y abierto el proceso de renovación de cargos, el Béjar Industrial no recibió ningún candidatura lo que significa que, de seguir así, la entidad rojinegra podría desaparecer.

Tal y como explica el presidente del club, David Callejas, se abre ahora un período de “incógnitas, incertidumbre y dudas sobre el futuro” porque la actual junta directiva no seguirá al frente. De hecho, comenta que “cuando me comprometo, lo hago al 100%” y añade que “no he querido renovar porque son cuatro años y me quita mucho tiempo”. Reconoce que le gusta y quiere al Béjar Industrial pero “ya no puedo seguir más porque no dispongo del tiempo que me gustaría dedicarle” y por ello, hace un llamamiento para que el club no desaparezca y deje de competir.

Así las cosas, de momento no hay candidaturas y la directiva podría verse obligada a entregar las llaves al Ayuntamiento. Sin embargo, queda una remota posibilidad que es que alguien de el paso adelante y presente la candidatura fuera de plazo. En ese caso, se convocaría una junta extraordinaria, se formaría la nueva presidencia y junta directiva salvando así a un club que empezó a competir en 1952 y cuenta con más de 115 jugadores y un centenar de socios.