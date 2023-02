El especial regreso de Acosta al Reina Sofía: “Que a uno le echen de menos en un sitio es gratificante”

Luis Acosta (Cádiz, 28 años) es santo y seña del mejor Unionistas, el que soñó con dos playoffs a Segunda. Su huella es más que alargada, es el séptimo jugador con más choques disputados en la división de bronce en el club del Reina Sofía (un total de 58). “Sé él listón que marcó; me gustaría igualarle, es un reto”, apuntó a este diario Óscar Sanz. Este sábado, 23 partidos después de su adiós, vuelve a “casa”.

Su huella, sabe, es imborrable en el Reina Sofía. ¿Qué huella le dejó a usted el Unionistas?

—Toda, fueron dos temporadas muy buenas. Tengo un gran cariño por el club y por la gente. Suena a tópico per va a ser un partido especial, como sé que sonará a tópico decir que ojalá los dos ganáramos, porque además es que necesitamos los puntos. Por esa parte, les deseo lo mejor pero mi misión es que el Mérida gane, aterrizamos con una racha mala de cinco partidos perdiendo que rompimos el fin de semana anterior. Preveo un partido muy igualado.

Que, a día de hoy, con más de media temporada cumplida, su nombre todavía esté en boca de los aficionados, ¿qué le dice?

—Me dice mucho, la verdad. La gente allí me dio mucho cariño y sé que me recuerdan, que a uno lo echen de menos es muy positivo. Me resulta gratificante porque corrobora que el trabajo que hicimos esas dos temporadas fue muy bueno. No sólo por mi parte sino por el estado de forma de muchos compañeros.

Su salida, ¿cómo la podemos explicar?

—Es fútbol, no hay más. Decidí cambiar de aires y acabé en Mérida. Aquí estoy a gusto y estoy encontrando deportivamente una continuación de lo que hice estas dos temporadas en Salamanca.

El Reina Sofía que se va a encontrar no es continuista, en este sentido: ahora tiene otro césped.

—Lo sé, lo sé. Me voy a encontrar un campo nuevo, no solo por el césped sino por el resto de la instalación, incluidos los vestuarios. Tengo la incertidumbre de qué campo me voy a encontrar.

¿Y el Unionistas qué le genera? ¿Se esperaba verle así?

—La plantilla ha cambiado mucho con respecto a hacer dos temporadas que fue la base de las alegrías, y de la pasada que tenía un bloque significativo de jugadores y se puede decir que fue una continuación. La plantilla de esta temporada es nueva, y con los movimientos de invierno más todavía. Eso dificulta todo, es difícil formar una plantilla nueva y funcionar.

Compañeros de estas dos temporadas le quedan contados. ¿Qué se ha dicho con ellos?

—Solo con Héctor (Nespral) y fue para felicitarle el cumpleaños. He hablado más con excompañeros que ya no están allí sobre este tema.