El DUX Internacional presenta una reclamación y el Unionistas podría perder el encuentro

El DUX Internacional de Madrid ha presentado este martes un recurso ante el Comité de Competición por el hecho de que en el partido del domingo el Unionistas actuara durante alrededor de un minuto con 12 futbolistas al no haber salido del campo Héctor Nespral en una sustitución. El club madrileño tenía de plazo hasta las 14:00 horas de este martes para reclamar o no teniendo en cuenta que este lunes fue día festivo.

Con esta reclamación, el Unionistas se arriesga a que el partido se le dé perdido por 3-0, quedándose sin el punto logrado en el campo, además de tener que hacer frente a una multa económica. El hecho de que el colegiado del encuentro reconociera en el acta que el error había sido del cuarteto arbitral, abre la puerta a que el inicidente se quede sin sanción.

El acta el encuentro reflejó lo siguiente: “En el minuto 76:43, el equipo Unionistas de Salamanca CF, solicita una triple sustitución, mostrándose con el cartel únicamente dos de ellas, siendo éstas el 7 por el 20 y el 10 por el 11. Por error nuestro la tercera sustitución no fue mostrada, siendo ésta la entrada del jugador sustituto nº5, por el jugador nº8, quien no llegó a salir del terreno de juego. Tras esto el juego se reanuda con 12 jugadores del equipo Unionistas Salamanca permaneciendo con 12 jugadores durante ese periodo hasta que nos percatamos después de una detención del juego, momento en el cual hacemos salir al jugador número 8 del mencionado equipo. En total, el citado equipo estuvo con 12 jugadores por un periodo de no más de 45 segundos, en los que no se produjeron goles ni decisiones técnicas o disciplinarias relevantes”.