El 6 de noviembre de 1982 la Unión Deportiva Salamanca visitaba el Camp Nou para medirse a un Barcelona donde la figura de Diego Armando Maradona ya era planetaria aunque todavía estaba por explotar. Villanova, el técnico de la UDS, le decía al salmantino Enrique Miguel que su función era un marcaje al hombre al argentino, pero de los de aquella época. Es decir, que no respirara...

–¿Cómo fue ese encuentro ‘cercano’ con Maradona?

–Jugamos dos veces contra Maradona en el Barcelona. La primera vez, en la temporada 1982-1983, me dijeron que me pegara y que le hiciera un marcaje al hombre de los de aquella época. Después la campaña siguiente, también en el Camp Nou, ya no fue la defensa tan centrada en él sino más zonal. Al Helmántico no vino por las lesiones y no coincidió que estuviera en Salamanca.

–¿Cuáles eran las instrucciones para parar al astro argentino?

–En aquellos años se estilaban mucho esos marcajes al jugador estrella del equipo rival. Yo ya estaba encasillado en ser marcador al hombre por los años anteriores con García Traid. La idea es adelantarse a que no tocara el balón ya que si conseguía recibir ya era muy difícil pararle o robarle el balón. Yo donde iba él yo estaba allí detrás sin dejarle ni un instante. Por eso había que pegarse tanto ya que si tenía el balón ya te podías olvidar...

–Ese partido el Barcelona ganó 3-0 con goles de Víctor Muñoz, Schuster y Quini pero Maradona no consiguió marcar...

–Sí, por lo menos ese día que estaba yo pegado a él no marcó. Algo es algo.

–¿Cómo era en las distancias cortas?

–Pues después de aquello coincidimos en un partido benéfico que organizó la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) contra Rumanía en Vigo. Iba un jugador de cada equipo y él fue por el Barcelona y yo por la UDS. Estuvimos conviviendo dos o tres días en el hotel y era un chaval muy humilde para lo que ya entonces representaba como estrella. El recuerdo que tengo de él está muy alejado de lo que después se fue viendo en los medios de comunicación en los siguientes años.

–Cuando se enteró de su muerte comenzarían a aflorar recuerdos de aquella época...

–Sí, se me vinieron a la cabeza muchas cosas de aquella época. Estoy convencido de que no vimos en España al mejor Maradona que vino después en Italia. Ahora estos años hemos estado acostumbrados a ver las maravillas de Messi pero durante muchas temporadas sin embargo en su caso solo estuvo dos temporadas y con lesiones.