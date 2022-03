El duelo que mantiene la portería del Salamanca como una montaña rusa

El Salamanca está viviendo una temporada convulsa que también se extiende a la lucha por la titularidad en la portería. El club salmantino tiene dos porteros sénior como Javi Benítez y José Salcedo, algo que ya no es muy común en la categoría, donde se estila tener uno sénior y otro sub23, y además se alternan en el once inicial en función del contexto tan cambiante que vive el equipo que entrena María Hernández.

Javi Benítez estuvo como indiscutible bajo palos las primeras 10 jornadas. Antonio Calderón, técnico en aquel entonces, explicaba que comenzaría el asturiano y que Salcedo, que llegó más tarde, tendría más adelante su oportunidad. Benítez en esas primeras 10 jornadas solo encajó seis goles y era uno de los porteros menos goleados de la categoría. No obstante, esa promesa del entrenador gaditano se cumplió y es que en noviembre Salcedo tomó el control de la portería hasta final de año. En el arranque de este 2022 fue Javi Benítez el que volvió a recuperar el trono de la portería del Salamanca. Con la llegada de María Hernández, en sustitución de Antonio Calderón, el técnico salmantino dejó claro que no creía en la alternancia de porteros y apostó de inicio por Javi Benítez. Tras cinco partidos como titular con el nuevo entrenador, Javi Benítez volvió al banquillo en detrimento de un Salcedo que ha brillado especialmente en los tres últimos encuentros. Benítez dejó el puesto en el once de salida después de la derrota ante el Bergantiños 2-1 en el último suspiro en un disparo que no ataja bien y en el segunda jugada el Salamanca encajó un doloroso gol que costó la derrota.

A nivel estadístico, los dos metas tienen un rendimiento muy similar. Si Javi Benítez ha encajado 15 goles en 17 partidos (0,88 de coeficiente), Salcedo ha recogido el balón de dentro de su portería en nueve ocasiones en los 10 partidos que ha sido titular (0,90 de coeficiente).

Tras la alternancia que proponía Antonio Calderón, ha llegado el continuismo en la portería por el que apuesta María Hernández y siguiendo esta lógica José Salcedo tiene muchos números para acabar siendo el titular lo que resta de temporada.

No obstante, teniendo en cuenta la montaña rusa en la que vive la portería del Salamanca puede pasar cualquier cosa.