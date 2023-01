El difícil campo que visita el Salamanca UDS: “Solo hemos perdido dos partidos en los dos últimos años”

El Almazán, rival del Salamanca el domingo a las 16.30 horas, tiene en su campo de La Arboleda un auténtico fortín. El poderío de los sorianos en su campo está más que demostrado en los dos últimos años solo han perdido dos encuentros en Liga como locales. El 14 de febrero de 2021 perdieron ante la Gimnástica Segoviana y este curso en septiembre cayeron ante el Atlético Astorga.

“Será un partido muy disputado. El Salamanca tiene mucha calidad, pero nosotros nos hacemos fuertes en casa y es que en Liga solo hemos perdido dos partidos en los dos últimos años”, recuerda Diego Rojas, entrenador del Almazán.

El técnico del Almazán se muestra sorprendido de en qué situación visita el Salamanca La Arboleda. “No esperábamos esto a principio de temporada y es que al igual que el año pasado el Guijuelo sabes que al bajar de categoría serán el rival más fuerte. No obstante, todas las ligas se igualan y fácil no hay nada”, argumenta Diego Rojas.

Rojas explica que el Salamanca no ha hecho lo que se esperaba de ellos y en cambio Atlético Astorga y Arandina han sorprendido con sus buenos resultados en este grupo VIII de Tercera Federación.

Además de los grandes registros como local del Almazán, no es la mejor época del año para visitar La Arboleda. Esta semana los de Rojas han entrenado con nieve y el domingo la previsión es de -6 grados de mínima y solo 5 de máxima. “Ha habido nieve, pero el campo no será un problema. No es de Primera División, pero no está mal”, indica el entrenador del Almazán.