El cuarteto del gol en el Salamanca UDS

El Salamanca UDS cuenta con Gabri Salazar como hombre de referencia en el aspecto goleador, pero además de los 5 tantos que acumula el delantero madrileño, se le unen Alvarito (3), Peli (2) y Joel (2) para acumular 3/4 partes de los goles que lleva el equipo de María Hernández en estas nueve primeras jornadas disputadas en la Tercera Federación.

El delantero brasileño, que estaba en sequía goleadora desde que marcó el primer gol del equipo esta temporada en la primera jornada, ha vuelto a ver puerta este fin de semana en el duelo contra el Numancia B, tomando el relevo de Gabri.

Ocho son los futbolistas que ya han marcado en el Salamanca UDS, puesto que Amaro, que lo hizo de penalti el sábado en Soria, Pablo de Castro, David Franco y Diego Benito también se han estrenado ya.

A la hora de colaborar activamente en los goles, o metiéndolos directamente o a través de asistencias, destacada el funcionamiento colectivo. Gabri Salazar, además de los que ha marcado, ‘regaló otro gol, Alvarito añade 2 asistencias a sus 3 dianas, y David Franco otras 2, mientras que Peli, Amaro, Marc Padilla (que todavía no se ha estrenado en el aspecto realizador), Fabio Fonseca y Mati también han dado el pase decisivo para que alguno de sus compañeros viera puerta. Pero si hay alguien que destaca sobre el resto es Gabri Salazar, que a pesar de no jugar el sábado contra el Numancia B y de no haber visto puerta frente al Becerril, mejora los mejores promedios goleadores de su carrera. La pasada campaña, en el Conquense, metió 0.45 goles por encuentro, sin alcanzar los 0.56 que hizo en el Toledo B o los 0.58 en el Leganés B, y ahora promedia 0.62 tantos por encuentro que juega, que no está nada mal.