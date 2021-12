El Cristo Atlético más salmantino

El Cristo Atlético de Palencia también tiene algo de Salamanca, por no decir mucho. Hasta cuatro salmantinos juegan en el conjunto palentino que será el rival del Salamanca el sábado en La Balastera a las 17.00 horas. Uno de ellos es David Gallego, salmantino que tras estar cuatro temporadas en el Unionistas defiende ahora la camiseta del Cristo Atlético. “Siempre es especial medirte a un equipo de tu tierra y sí lo hemos comentado los salmantinos que estamos aquí”, reconoce David Gallego. Los otros tres charros que sudan en La Balastera son Diego González, ex del Unionistas, David Morante, ex del Santa Marta que se formó en la categoría del Valladolid, y Álvaro Gómez, formado en la cantera del Valencia procedente del fútbol base de la extinta UDS.

En Palencia no quieren confiarse de la crisis con la que llega el Salamanca. “Lo más sensato que podemos hacer es no confiarnos. Sus partidos son muy competidos y aunque no están teniendo una buena racha de cara a gol, se ve que es un equipo muy compacto y difícil”, apunta Gallego, que emplaza al Salamanca a esperarse una semana para despegar en la tabla. “A partir del sábado, les deseo lo mejor y espero que remonten el vuelo”, asegura el futbolista salmantino.

Eso sí, David Gallego avisa de que el Cristo Atlético ha comenzado la temporada muy bien. “Estamos consiguiendo buenos resultados en La Balastera que son el fruto del buen juego que estamos haciendo”, argumenta el ex del Unionistas, que reconoce que se siente muy valorado y con mucha confianza en su aventura en el Cristo Atlético de Palencia.

El Salamanca viene de padecer los estragos del barro en el campo de La Cruz ante el Ceares, donde perdieron 1-0, pero la previsión es que en Palencia cambie el panorama. “El césped está espectacular. Evidentemente, hay heladas y demás y no se puede hacer magia, pero de los campos de la categoría diría que es el mejor o uno de los mejores”, expone un David Gallego, que ha jugado cinco derbis en el campo ante el Salamanca y nunca consiguió vencer a los del Helmántico, pero el 13 de diciembre del año pasado se desquitó, aunque fuera desde el banquillo, en el primer triunfo del Unionistas al Salamanca con un gol de Carlos de la Nava.

El sábado buscará ganar al Salamanca en el campo, pero con la camiseta del Cristo Atlético de Palencia más salmantino.