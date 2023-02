El césped divide a la plantilla y al cuerpo técnico del Salamanca UDS

En el seno del vestuario del Salamanca UDS se ha abierto un debate de estado: el césped. Sin saberlo (o sí) jugadores y cuerpo técnico han realizado valoraciones opuestas en las últimas horas sobre lo que le afecta el equipo un terreno de juego en buen o mal estado.

En este sentido, el grueso del vestuario cree firmemente que una “buena ayuda” al cambio de cara experimentado estas dos últimas jornadas —con dos victorias enlazadas ante La Virgen del Camino y el Atlético Bembibre—: “No es más fácil, nos sentimos más cómodos”, han afirmado a este diario; mientras que el entrenador Jehú Chiapas quiso desterrar esa percepción, teniendo en cuenta que el césped del estadio Helmántico —que en las últimas jornadas había experimentado cierta mejoría— no estará en las mejores condiciones para el choque del domingo ante el Atlético Tordesillas, pues las nevadas han afectado a su consistencia (el viernes se encontraba muy blando) y, especialmente, a la zona del Fondo Sur, que al mediodía del viernes tenía una capa de nieve congelada de banda a banda.

“A mí no me preocupa para nada cómo esté el campo. Es cierto que la nieve es algo que afecta a su mejoría, pero nosotros centramos en el trabajo del equipo y lo que teníamos planificado. No nos afecta que el campo esté mal. Da igual el campo: la obligación es salir a ganar”.

Las estadísticas, en este caso, se ponen de parte de los jugadores: “Eso queda fuera del campo. Dentro todos tenemos conciencia que da igual el terreno de juego, la obligación es ganar”, sentenció Chiapas.