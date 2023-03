El capitan del Salamanca UDS da un paso al frente

El empate del Atlético Tordesillas (que le deja con 41 puntos y 6º en la tabla de clasificación del Grupo VIII de la Tercera Federación) le ha cambiado el paso al Salamanca UDS. Este jueves se notaba una cierta sensación de alivio en Las Pistas. El colchón de ventaja por el playoff del conjunto de Jehú Chiapas es de dos puntos, igualados todos los equipos a 26 encuentros disputados.

La pregunta con la tabla sobre la mano es: ¿el punto del conjunto vallisoletano es, en verdad, un punto de inflexión para el Salamanca UDS? El capitán Antonio Amaro —que las ha vivido de todos los colores desde que desembarcó en el proyecto del Helmántico en el verano del 2018, ahora también con el foco del entrenador-jugador marcado ante el vacío de poder en el banquillo durante los choques— toma la palabra: “Nosotros trabajamos igual ayer que mañana y es por el objetivo de lograr los tres puntos frente a la Arandina. Al final el resultado del partido del Tordesillas lo tienes que ver y te interesa porque a ti te afecta. Ha acabado en empate, que nos ayuda, y a partir de ahí, como antes, a seguir mirando en lo nuestro, que es de lo que dependemos. El equipo está trabajando para hacer buenos lo que en los dos choques anteriores fueron defectos y errores. Trabajamos para mejorar y para volver a ganar”, explica el capitán albinegro.

El reto de los tres puntos que le acerquen —con tan solo cuatro jornadas de fase regular por delante— al objetivo primero del playoff se antoja tan clave como difícil ante un rival, la Arandina, que puede pelear por ser matemáticamente primero de la Liga este mismo domingo y, por lo tanto, lograr el ascenso a Segunda Federación, y que para más inri aún no ha perdido este curso: “Nosotros”, insiste, “trabajamos para ganar sea quien sea el rival”. Dicho esto, abre un debate que cada vez chirría más en la grada, el de que la del Salamanca UDS es la mejor plantilla de la Liga: “Lo repetiré hasta que acabe la temporada, esta es la mejor plantilla del grupo, aunque es evidente que no es la más regular; pero a 90 minutos en igualdad nuestra calidad está ahí”, explica y se defiende el centrocampista salmantino. Ese debate también estaba abierto cuando el equipo, en este mismo tramo del calendario, hizo dos puntos de doce posibles: ahora no se ha sumado hasta la fecha ninguno. “No veo similitudes con esa parte del calendario. De hecho, ni veo ni miro al pasado, ni el equipo tampoco. Nosotros tenemos un trabajo que es pensar en presente y en futuro. En aportar y en hacerlo bien para sumar lo máximo posible”, aclara Antonio Amaro antes de abordar la pregunta del millón: ¿sigue pensando el vestuario en el ascenso? “Sí, claro, piensa porque es un objetivo marcado por el club desde el inicio de la temporada. Es cierto que va a tener que ser a través de un playoff de ascenso que ahora mismo tenemos que asegurar, eso es en lo que tenemos que pensar y no en otras cosas; tenemos que pensar en el día a día, que es lo que nos va a llevar al objetivo que tenemos marcado”.

Dentro de los objetivos a corto plazo marcados por Amaro pasa el de organizar el juego; ahora de cabo a rabo, ante la baja de Chiapas en el banquillo lo que resta de fase regular: “El míster tiene toda la semana para transmitirnos lo que quiere que se refleje en el partido. Al final la labor del entrenador en los partidos es la de corregir en momentos puntuales. Todos trataremos de hacerlo de la mejor manera posible para que no se note esa ausencia del entrenador a pie de campo”, concluye.