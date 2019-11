El botín que se llevaría el Salamanca si juega la Copa del Rey

El Salamanca se juega un buen botín económico este miércoles a partir de las 20.00 horas ante el Coruxo. Si los salmantinos pasan esta ronda de la Copa Federación se clasificarán a las semifinales de esta competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que da acceso a la Copa del Rey y a premios en metálico.

40.000 euros por la Copa. El caramelo más jugoso del botín en juego es el acceso a la Copa del Rey. Y es que si el Salamanca elimina hoy al cuadro gallego, como semifinalista de la Copa Federación estará clasificado automáticamente a la Copa del Rey que este año vuelve al formato de partido único en las primeras rondas con el equipo pequeño jugando en casa. Si se mete se sumaría al Guijuelo y al Unionistas que ya son equipos coperos por su clasificación liguera la campaña pasada. Además, por el simple hecho de clasificarse para el torneo del KO la RFEF le daría al Salamanca un premio de 40.000 euros. Si pasará una ronda más en la Copa del Rey llegarían también 35.000 euros.

Posible ‘taquillazo’. En caso de clasificarse para la Copa del Rey, el Salamanca entraría en el bombo con muchas posibilidades de hacer una gran taquilla. Y es que al conjunto salmantino en el sorteo solo le podrían tocar uno de los 22 equipos de Segunda y seis conjuntos de Primera División, que no hayan sido emparejados antes con equipos de Tercera y de Regional. De este modo, el Salamanca jugaría en casa a partido único ante un equipo de superior categoría. Real Madrid, Barcelona, Valencia y Atlético están exentos de esa primera ronda por jugar la Supercopa. De los 16 primeras restantes, 10 irán emparejados con equipos de las territoriales (Tercera y Regional) y los seis restantes tendrían rivales de Segunda B y podría ser el Salamanca uno de ellos.

18 de diciembre, el ‘clásico’. El Unionistas y el Guijuelo, y el Salamanca si se clasifica, jugarían la primera ronda de Copa del Rey el 18 de diciembre, el mismo día que está el aplazado Barcelona-Madrid. No obstante, la RFEF daría opción a jugar martes o jueves y no el miércoles para no coincidir con el ‘clásico’.

De 12.000 a 90.000 euros. En caso de superar hoy al Coruxo el Salamanca sería semifinalista y por lo tanto aunque perdiera en la semifinal de la Copa Federación ya recibiría 12.020 euros de premio según explica la RFEF en las bases de esta competición. Si pasa a la final el subcampeón se llevaría 30.051 euros y en caso de ganarla el bote es de 90.152 euros. En cualquiera de los casos, en semis, el Salamanca recibiría premio en metálico.