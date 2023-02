El as bajo la manga del nuevo entrenador del Unionistas: ‘Igual planteamos algo radicalmente opuesto’

Dani Ponz quiere “sorprender” en su puesta de largo como técnico del Unionistas. Esa línea que exhibió en su puesta de largo el pasado miércoles como nuevo inquilino del banquillo, lo ratificó en la jornada del viernes. ¿Esquema? “Habrá que verlo el domingo”, afirmó con una media sonrisa juguetona y los ojos achinados. Recuperada la serenidad se explaya: “Igual podemos plantear algo radicalmente opuesto para sorprender. Estoy intentando dar pinceladas de lo que sea mi equipo sea reconocible, pero no quiero dar pistas para generar sorpresa al equipo local. Sí he de reconocer que tengo bastante avanzado el equipo y la idea, aunque he cambiado alguna idea con alguno lo que tenía pensado. Las puertas están abiertas para que los once mejores estén en el campo, sea quien sea y la edad que tenga; siempre he jugado con gente muy joven y obtenido resultados”, afirmó el preparador valenciano.

Eso sí, no ocultó el plan de trabajo hasta llegar el domingo a las 12:00 a Santo Domingo: “Hemos trabajado pressing, presencias defensivas, transiciones, ABP defensivo y dos posibilidades para el sistema ofensivo. Nos queda trabajar (es deber para este sábado) el embudo defensivo y los centros laterales, y el ABP ofensivo. Son píldoras prácticas para avanzar en el objetivo. Pero me gusta porque la gente tiene ganas, debate lo que hacemos y participa para solucionar sus dudas. El equipo está involucrado”.

Dicho esto, volvió a aseverar que su objetivo, pese a la estadística a la contra, es “ganar” en su debut: “Si vamos a Alcorcón a otra cosa me habría quedado en Valencia. Mi idea es ganar cada domingo”.

Para lograr el reto, Ponz tiene ya claro cuáles son las opciones del Unionistas: “Debemos neutralizar el juego posicional que tienen. Y que no nos hagan las transiciones y que a balón parado seamos fuerte”, concluyó.