Edu Cortina, jugador del Unionistas: “Ya solo con regresar me doy por satisfecho”

En el minuto 85 del “correpasillos” (según palabras de Mori) que estaba siendo el Unionistas-SD Logroñés el técnico asturiano lo tuvo claro: “¡Edu, tú!”, le gritó a Cortina -Oviedo, 25 años-. El medio asturiano realizó el esprint de su vida desde el fondo hasta el banquillo para cambiarse: en esa carrera estaban los diez meses en el dique seco por la grave lesión de rodilla que sufrió al inicio del pasado curso: “En el momento del sales no pensé en nada...”.

–¿Y cuando Pérez Muley pitó el final del partido? Al final para usted es el final de un camino duro y tortuoso.

–Sí, sí, ahí sí que pensé. Valoro esos minutos mucho por todo lo que me ha costado volver a competir. Cuando acabó me dije: es todo un triunfo.

–¿Qué sensación le recorrió el cuerpo mientras se preparaba para salir: miedo, ganas..., qué?

–Miedo ninguno. La lesión de la rodilla hace tiempo que la tengo olvidada; ni en los entrenamientos me acuerdo ya de ello. Sentía emoción y unas ganas terribles por meterme en ese partido que estaba tan alocado y hacer lo que me pedía el míster.

–¿Qué fue lo que le dijo Mori, que era su entrenador cuando cayó lesionado de gravedad?

–Solo hablamos del partido: me dijo que iba a salir por Íñigo y que quería que me metiera por dentro para evitar esas contras que nos estaban montando.

–En total jugó 8 minutos: cuatro de tiempo reglamentario y otros cuatro de tiempo añadido. Pero qué 8 minutos...

–Se me hicieron cortísimos. No sabía qué minuto era, pensaba que quedaba algo más. Fueron pocos, pero lo suficientemente importantes.

–¿Esos 8 minutos fueron lo que se había imaginado para su vuelta?

–No me había hecho una idea de lo que quería que fuera este partido; obviamente uno sueña con regresar siendo importante, metiendo un gol y con el equipo ganando; pero, la verdad, había llegado un momento que ya solo con volver me doy por satisfecho.

–Puesto fin a su calvario, ¿qué Cortina espera que se vea a partir de ahora?

–Pues ser el jugador que he sido siempre: quiero que se vea mi esencia, que es la de un jugador de mucho trabajo y que abarca mucho recorrido. A mí me encanta competir y eso es a lo que he venido.

–Pues está en la posición ideal para competir: por delante tiene a Mandi, Acosta y Nespral (y también a Lama).

–Es verdad que hay mucha gente por dentro, pero también la hay por fuera, el equipo está cubierto en todas las posiciones. A mí me gusta competir y lo voy a hacer.