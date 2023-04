Así te hemos contado el Celta B 0-1 Unionistas y el Lugo B 0-0 Guijuelo

Tras jugar en Riazor, Sardinero, Nuevo Arcangel, los blanquinegros pisan ya el estadio Balaidos. Sobre el escenario Dani Ponz indicó lo siguiente: “Estamos hablando de unos diez metros entre amplitud y profundidad más pequeño Barreiro que Balaídos y sí es cierto que, por ejemplo, tomaba más dimensión el balón parado. Creo que tenemos jugadores suficientemente buenos como para atacar el espacio que hay más en Balaídos, también buen pie y hemos mejorado un montón por lo que tener balón tampoco es un problema. A lo mejor cambia el tema del balón parado y que es más estrecho pero eso da amplitud y profundidad. Nosotros no tenemos problema, donde nos pongan. Ellos han tenido la oportunidad, también intentamos cambiar una hora y no fue posible así que no hay problema, donde nos pongan y la hora que nos pongan”.