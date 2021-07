Diego Hernansanz gana el juicio contra el Unionistas

El Unionistas ha dejado resuelto uno de sus grandes ‘culebrones’ en los despachos a lo largo y ancho del último curso: el del director deportivo Diego Hernansanz.

La historia con Hernansanz le ha salido ‘rana’ al conjunto presidido por Miguel Ángel Sandoval, ya que el juez ha considerado que la salida del director deportivo de Íscar el pasado 25 de febrero debe ser considerada “improcedente”.

En este sentido, según ha podido saber este diario, las “imputaciones” que el club le hacía a su extrabajador para argumentar que el despido ‘procedente’ no han sido tenidas en cuenta en su inmensa mayoría por el juez, quien destaca que la máxima sanción de despido es “desproporcionada” cuando esos comportamientos antes no habían sido ni siquiera motivo de sanción por los que los considera ‘prescritos’. Es por ello que el juez entiende como “improcedente” el despido de Diego Hernansanz, la cantidad que recibirá de indemnización el ex director deportivo ronda entre los 12.000 y 15.000 euros, ya que la demanda que interpuso fue estimada de manera parcial por el juez.

Contra esta resolución judicial cabe recurso de “suplicación” ante la Sala de lo Social del TSJ de CyL.