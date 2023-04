Diego Benito, el especialista del Salamanca UDS en playoff

Diego Benito (Madrid, 34 años) es el fichaje de Jehú Chiapas para el playoff de ascenso a Segunda Federación. En primer lugar, porque el jugador madrileño se encuentra en su “mejor momento de la temporada” —“Después de un año en el que, sinceramente, me ha costado un montón”, reconoce—: “Me encuentro con ritmo, me veo fresco y tengo la cabeza despejada, que es algo fundamental para jugarte lo que nos vamos a jugar”, reconoce a este diario. Y, en segundo, porque dentro del vestuario nadie conoce mejor que él lo que es jugar una fase de ascenso. No a la Segunda Federación; sí, a la Segunda. A secas. Al fútbol profesional. Pese las diferencias futbolísticas entre una y otra, los quid son los mismos. “Es jugarte un ascenso, da igual para qué”, afirma rotundo el ‘10’ del conjunto salmantino.

Diego Benito trocea cómo debe abordar su equipo el playoff: “En primer lugar tenemos que saber cómo acabamos la Liga. Ser terceros es algo muy importante, porque no hay penaltis en la fase regional y avanza el que, de los dos, haya acabado en mejor posición. Si nosotros estamos por delante en la tabla eso que nos llevamos. Tenemos y vamos a pe-learlo”, afirma antes de abrir un paréntesis: “Además es que se nos presenta un test de lo que va a ser el playoff. No es un partido a vida o muerte, pero se le va a parecer mucho. El partido de Ávila va a ser una buena piedra de toque para encontrarnos cómo equipo en el playoff; para convencernos realmente que el equipo tiene condiciones para poder afrontarlo”.

La parte dos es “el factor Helmántico”: “Yo le doy mucho valor. Y eso que he ascendido sin ganar ningún partido, como nos pasó en Albacete. Pero vamos, el Helmántico es que es oro puro. Nos va a ayudar mucho. Va a ser fundamental en lo que seamos capaces de hacer”, describe. Luego ya pone el foco en la parte deportiva: “Firmemente creo, por lo que he vivido, que los playoffs son partidos más cerrados que los encuentros que se producen en la Liga. Influye mucho los miedos a perderlos y caer eliminados. Pensando en nosotros, en lo que tenemos que hacer: debemos de ser valientes, y cometer los menos errores posibles. Porque si los errores ya nos han condenado en la Liga, en la fase de ascenso nos pueden condenar”.

De entre todas las fases de ascenso que ha disputado —14 partidos en total: “No me puedo quejar de la carrera que he tenido, en este sentido, hasta hace dos temporadas he estado jugándolos siempre”—, y a la espera de lo que suceda esta temporada con el Salamanca UDS, para Benito la fase más especial de ascenso fue con el Albacete hace 9 temporadas, cuando jugó los 2 choques y un total de 93 minutos: “Me ha quedado grabado porque fueron partidos todo lo contrario a lo que acabo de contar. Ascendimos sin ganar ninguno de los dos partidos. Lo hicimos bajo un formato que ya no existe, que era el valor doble de los goles en campo contrario y eso nos benefició”. El conjunto del Belmonte tumbó al Sesato River con un 3-3 en la ida y un 2-2 en el campo manchego.

De esta fase de ascenso Benito tiene marcado “saldar” su deuda con el club tras el descenso: “Lo dije. Me encuentro mucho mejor conmigo y con mi juego. Quiero ascender con el Salamanca”.