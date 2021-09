Diego Benito: “Cuando le pegué sabía que iba bien pero no que acabaría en la escuadra”

Diego Benito (Madrid, 33 años) es uno de los futbolistas de más calidad del Salamanca esta temporada. El sábado en las instalaciones deportivas de Butarque, ante el Leganés B, con una espectacular volea que entró por la escuadra selló los tres puntos para los de Antonio Calderón.

–Dos partidos, dos triunfos...

–Es el inicio soñado en cuanto a resultados pero tenemos que mejorar muchas cosas todavía. Eso sí, estas dos victorias nos dan tranquilidad y nos ayuda a seguir creciendo en la idea que tiene el entrenador.

–¿La idea es ser sólidos atrás y efectivos en ataque?

–El fútbol es ser contundentes en las dos áreas. En esta categoría hay que estar defensivamente muy bien y materializar las ocasiones que tengas y, de momento, lo estamos haciendo. El otro día ante el Leganés B es verdad que sufrimos más de lo debido y eso lo tenemos que ir mejorando.

–Decía Antonio Calderón que también hay que saber ganar el día que no se está bien...

–Totalmente. En mi carrera he perdido muchos partidos en los que habíamos jugado genial y se te queda cara de tonto. El fútbol es aprovechar el momento y el que está más acertado se lo lleva.

–Ante el Leganés B, le llega el balón después de unos errores en el área y la engancha de volea a la escuadra...

–Nos reímos mucho en el autobús de vuelta. Y es que Murua intentó una chilena, y como le avisé de que le iba a pegar yo, se desconcentró y se pegó un buen golpe, aunque reacciona bien en el suelo para agacharse y no interrumpir la trayectoria de mi disparo.

–¿Estaba convencido de que iba a la escuadra?

–Cuando me viene para pegarle y la engancho sé que le he pegado bien. Cuando sale el balón estoy convencido de que va a ir con peligro pero no sabía que entraría por la escuadra. En esas voleas lo mismo va a la escuadra que la sacas fuera del campo.

–Se le ve bajando a recibir, dando el último pase, por todo el centro del campo, ¿dónde se encuentra más cómodo?

–El entrenador me dice que intente disfrutar y que tengo fútbol en esa posición de dar el último pase pero que no me esconda para sacar el balón, que también me necesita en ese sentido. Yo, como cualquier trabajador, hago lo que me manden. Estoy agradecido a Calderón por su confianza.