El derbi se queda en el municipal Luis Ramos (1-0)

El derbi salmantino en el Grupo VIII de la Tercera RFEF entre el Guijuelo y Unionistas B se saldó con victoria por la mínima de los chacineros gracias a un tanto del delantero Álex García en el minuto 23. Con este resultado, los verdiblancos quedan encuadrados en la cuarta plaza con 25 puntos, a cuatro puntos del ascenso directo. Por su parte, los blanquinegros, con 8 puntos, cierran un nuevo capítulo de Liga en los puestos de descenso, teniendo a dos puntos la salvación que marca el Mojados.

La cita comenzó con Gonzalo salvando los muebles ante una primera acometida de los pupilos de Dani Romo. Unionistas B no se encontró sobre el verde, y los verdiblancos se lo hicieron pagar con una clase de experiencia en la categoría. Cumplido el minuto 23, un excelso centro desde la izquierdo de Alberto Martín encontró el cabezazo de Álex García para firmar su tercera diana en la competición doméstica.

Un tanto que, sin saberlo, sería definitivo para las aspiraciones blanquinegras. Además, Dani Romo introdujo varios nombres para no decaer la intensidad en sus pupilos hasta el final. Los avistamientos más serios del duelo fueron del Guijuelo, que dominó a Unionistas de principio a fin. Con la victoria en casa, los guijuelenses se mantienen invictos en el municipal Luis Ramos.

El final de la jornada deja al Guijuelo y Santa Marta en los puestos de playoff de ascenso, mientras que Unionistas B se mantiene en los puestos de descenso. Los chacineros cuentan con 25 puntos y los tormesinos han cosechado 23 cumplidos doce capítulos de Liga. El ascenso directo ahora mismo está en manos del Atlético Tordesillas, que cuenta con 29 puntos. En la parte baja de la clasificación, Unionistas B queda encuadrado en la decimosexta posición con 8 puntos, a dos de la salvación que marca el Mojados.