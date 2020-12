Dela, sobre el Unionistas: “Como les lleves la contraria te hacen la vida imposible”

–Me hace mucha gracia y todavía más las cláusulas de confidencialidad que les ponen a los jugadores. Aquello empezó cuando me fui yo del Unionistas, conté todo lo que pasaba allí, me vestí de plátano en el despido de ‘Astu’ ... El tiempo me ha dado la razón. Como les lleves la contraria te hacen la vida imposible. Me decían cuando estaba allí que no hablara con amigos míos que estaban en el Salmantino.

“No entiendo que algunos aficionados llamen mercenario a un jugador por irse al otro equipo cuando los sueldos son muy normalitos en estas categorías”

–En estas categorías los sueldos tan elevados...

–No, por eso no entiendo que llamen mercenario a un jugador por irse al otro equipo cuando los sueldos son muy normalitos en estas categorías.

–Piojo tampoco salió bien del club meses atrás...

–Lo he hablado con él que tenemos amigos en común y nos conocemos desde hace mucho tiempo. Me dijo que no podía contarme mucho por la cláusula de confidencialidad que les hacen firmar y le dije que no me lo dijese ya que yo no soy capaz de callarme nada. Si todos los jugadores que han salido pudieran hablar de lo que pasa en el Unionistas...