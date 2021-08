De Miguel (Unionistas): “No soy de hacer apuestas de goles, yo soy de trabajar y de lo que me pida el míster”

“Como De Miguel rompa tenemos un delantero de muy alto nivel”, aventuró el técnico del Unionistas nada más concluir el quinto choque de preparación. El delantero madrileño de 24 años acababa de firmar sus dos primeros goles con su nuevo club. “La verdad que marcar ayuda mucho...”, se sincera el atacante que emprende en el Reina Sofía su primera experiencia fuera de su zona de confort del fútbol madrileño: Fuenlabrada, Unión Adarve, Navalcarnero...

Empecemos por lo último: ¿Cuánto peso se ha quitado de encima tras el doblete ante el Coria?

A los delanteros lo que nos cuentan son los goles. Sea en pretemporada o en Liga. La verdad que marcar ayuda mucho, y hacer un doblete más, y sobre todo teniendo en cuenta que en el partido anterior había fallado una clarísima que tenía ‘clavada’...

Y más teniendo en cuenta que Pablo Espina y Carlos de la Nava ya habían visto puerta... Tiene una competencia más que dura por hacerse con un hueco en el once.

La verdad es que sí. En la delantera por cómo está confeccionada a día de hoy la plantilla veo mucha competencia. Yo tengo claro que lo que quiero de esta situación es que nos adaptemos bien los tres, aprovechar mis oportunidades y aprender.

¿Qué valora más el doblete o las palabras a posteriori de Dani Mori?

Las palabras del míster fueron muy importantes. Que un entrenador te dé confianza lo es todo. No lo voy a ocultar, estoy encantado de escuchar esos mensajes.

¿Usted qué confianza tiene en lo que puede hacer su equipo este curso en el debut en Primera RFEF?

Toda. Creo que tenemos un equipo, dentro de que la plantilla no está completa, bastante competitivo. Sinceramente creo que va a ser muy difícil ganarnos. La idea es ser correosos e ir juntos a por todo.

¿Cuántas ganas tiene la plantilla de verse al completo el bloque de la temporada?

Creo que todos, desde el míster a los jugadores y la afición, estamos esperando a que la plantilla se cierre y empecemos a trabajar el equipo al completo para poder compactarnos, pero el mercado es así.

Lleva dos goles en pretemporada, ¿es delantero de hacer apuestas con alguien con respecto al número de goles?

No, no. Yo no soy de hacer apuestas, yo soy de trabajar y de hacer lo que el míster me pida.

¿Es el Unionistas lo que tenía en su cabeza cuando apostó por firmar por este club?

Completamente. Es un equipo muy familiar, en el que al jugador se le cuida mucho y eso es por lo que me decanté, aparte, obviamente de por estar en Primera RFEF.