De Miguel, delantero del Unionistas: “El club me ha pedido que siga marcando la próxima temporada”

Jesús de Miguel es el protagonista indiscutible de las dos últimas semanas en el Unionistas: sus 2 goles en el último suspiro le han dado 4 puntos a su equipo, se ha colado en el top 10 de ‘pichichis’ de la Liga, y es el primer nombre confirmado para la próxima temporada (y también para la siguiente).

–Su frase “no soy de hacer apuestas de goles, yo soy de trabajar y de lo que me pida el míster” de agosto ha envejecido fenomenal. Lleva 9 goles, los mismos que Miku o Ander Vitoria...

–Los nueve goles no pasan de ser una cifra, una cifra que significa, que es lo que a mí me importa, trabajo. Un trabajo bueno de todo el equipo. Los nueve goles son la recompensa al trabajo diario de todos. Como no hice apuesta a ver si sigue la racha y la puedo exprimir al máximo.

–Si a usted le cuentan cuando firma en verano todo lo que le ha pasado en este club, ¿qué hubiera pensado? ¿Se lo cree?

–No. Imposible. Llegué siendo suplente y ahora soy titular. Y los resultados en la Liga nos permiten tener un final soñado: no era lo que teníamos encomendado a principio de la temporada. Creo que todo el mundo tiene que saber valorar lo que estamos haciendo, y la mejora manera de hacerlo es arroparnos este sábado en el Reina Sofía, que es un partido muy importante.

–Un final soñado, con el playoff ahí, a tres puntos...

–Al final nos hemos mantenido ahí arriba durante mucho tiempo; la gente se ha hecho ilusiones, y aunque va a ser muy difícil, con nuestra gente esa dificultad se equilibra.

–Usted es el primer nombre (y único hasta la fecha) confirmado para la temporada que viene, y para la siguiente. ¿Por qué un delantero joven, como usted, apuesta al medio plazo en un club como este?

–Unionistas tiene ambición. Quiere seguir progresando en esto del fútbol, aposté por esto el verano pasado, estoy muy contento y a gusto, y qué mejor manera de expersarlo que renovando.

–Qué le ha contado Toni García de la próxima temporada: qué quiere de usted, qué plan tiene de plantilla.

–Lo que me ha llevado a renovar son los goles. Eso me han pedido, que la próxima temporada sigua haciendo el mismo trabajo y marcando. No sé detalles del proyecto, solo me han dicho que es ambicioso.

–Él ha afirmado que quiere entre 9 y 10 renovaciones, usted que está en el vestuario, ¿cree que lo logrará?

–Eso se lo deberías de preguntar a él. Por mí, ojalá que sí, que renueven esos nueve-diez.