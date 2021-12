De la Cruz: “El gol de Fer Román es un fallo colectivo”

Salva de la Cruz, portero del Unionistas, fue espectador de excepción de la jugada macabra que marcó la eliminatoria entre los salmantinos y el Elche y que provocó la eliminación de los del Reina Sofía. El resumen es que Fer Román cede el balón a Salva de la Cruz, pero lo hace de tal modo que el portero no puede llegar y el esférico acaba dentro de la portería salmantina. Y todo eso en el 92, tras aguantar 0-0 ante el Elche de Primera División. “Existen malas decisiones sobre el campo, pero se dieron en lo ofensivo, en centro del campo y en defensa, lo que sucede es que las defensivas nos marcan más a todos. Entrenamos para no cometer esos errores, pero suceden”, explica Salva de la Cruz, todavía con el recuerdo reciente de la cruel eliminación copera en el Reina Sofía ante el Elche.

El meta resta importancia al error garrafal del central Fer Román. “Es un fallo colectivo. En la jugada anterior se pierde un balón, después si yo hubiera comunicado mejor o no salgo de la portería lo mismo no sucede eso”, indica Salva, que pese al mazazo de caer eliminados en el 92 con ese autogol, se muestra orgulloso del partido que hicieron ante el conjunto ilicitano. “Algunos piensan que el Elche no hizo un buen partido, pero lo que sucedió es que nosotros estuvimos muy bien y no les dimos muchas opciones. Las ocasiones las pusimos nosotros”, resume el meta del Unionistas.

“Estoy muy orgulloso de todo el equipo y es que pese al resultado hicimos felices a los aficionados con el partido ante el Elche”, añade.

Durante el encuentro entre el Unionistas y el Elche la niebla fue protagonista en la última media hora. “Se veía mal. El césped estaba congelado y el balón rodaba muy rápido”, explicó el guardameta, el mismo que añade que “controlar el balón era difícil” y “en algunas jugadas no se veía nítido el balón cuando llegaba”. No obstante, De la Cruz sostiene que el Unionistas se sobrepone a adversidades como la de la niebla en el partido copero. “Con la niebla fue muy especial y el partido fue muy bonito y lo que sucedió al final son cosas del deporte”, sentencia el guardameta del Unionistas que fue testigo en primera línea del dramático desenlace copero.